Es tiempo de solucionar los problemas familiares

Fiorella Linda Gutiérrez Lupinta

Terapeuta de Lenguaje, escritora, columnista, pintora, cantante, actriz

Todo no es malo. Somos conscientes que hay un enemigo invisible y armado, buscándonos para apoderarse de nuestro cuerpo, pero estamos haciendo lo necesario para poder protegernos. Mientras tanto, no podemos quedarnos estáticos, de alguna u otra manera debemos seguir avanzando; por ende, debemos aprovechar el tiempo que tenemos en casa.

El gran filósofo Sócrates, decía: “El paso del tiempo arruga tu piel, pero la falta de entusiasmo arruga tu alma”. Nuestra sociedad es producto de la crianza y educación que recibimos en casa; luego, en el colegio, instituto, universidad, etc. Muchas veces, las familias presentan malas relaciones, como: la falta de comunicación entre padres e hijos, esposos que ni se miran, hijos que no respetan a sus padres, resentimientos, etc.

Ahora es tiempo de solucionar estos problemas, es tiempo de dialogar, de girar la situación conflictiva a una búsqueda y aceptación de soluciones. No podemos quedarnos sin arreglar nuestros asuntos familiares. Ahora, hay más tiempo, para poder charlar y pedir perdón.

El filósofo Aristóteles, decía: “Nuestra alma es la razón por la que sentimos, pensamos, y vivimos”. Es importante tener tranquilidad, estar en paz con nosotros mismos, para poder estar en paz con los demás. Debemos arreglar todo asunto familiar que ha quedado a la deriva. No estamos en uno de nuestros mejores momentos, pero si seguimos enfocados en el pesimismo respecto al futuro, todo marchará absolutamente mal. Es por ello que, es primordial que los lazos familiares sean reforzados, no solo por sobrellevar la pandemia, sino por enfrentarse a la vida; con todas las armas, con el corazón transparente.

El actor Marlon Wayans, sostiene: “Creo que la familia es clave, y si tienes amor por la familia, entonces tienes amor por los demás y tienes unidad como pueblo”. Imaginemos que mañana dejáramos de existir, responde estas preguntas: ¿Seguirías alejado de tus seres queridos?, ¿Faltarías el respeto a tus padres?, ¿Seguirías peleando con tus hermanos?, ¿Serías indiferente a tu pareja?, ¿Seguirías llenándote de resentimientos?

Dudo mucho, que desees seguir llevando esta cuarentena con la familia, y a la vez, alejada de ella. Es momento de enmendar errores, de perdonar, pedir perdón y no tener miedo de recibir amor de tu familia y dar amor a tu familia.

Finalizo con esta idea: Aún, en la peor crisis mundial, tu familia estará allí para ti, así hayas cometido los peores errores en tu vida, tu familia es la primera que te perdonará; en el lecho de tu muerte, tu familia estará allí para llorarte. Por ello, es importante, no solo educar a los niños sino también enseñar y reforzar valores para cuando estos consoliden una familia, entreguen y enseñen a dar el amor aprendido. “Intenta no volverte un hombre de éxito, sino un hombre de valor”, Albert Einstein.