Pide Liliana Luna a la SEP ser empática con niños que no tienen acceso a internet en zonas rurales

Jorge Barrientos

La diputada local representante del distrito de Huauchinango, Liliana Luna Aguirre, señaló que la Secretaria de Educación Pública, encabezada por Melitón Lozano, debe ser más empático con los niños que no tienen un acceso a internet o a una computadora, sobre todo de las zonas de alta marginación, pues no debieron establecer clases virtuales para todos, ya que no son las mismas condiciones de vida de un niño de la ciudad, a los niños que viven en los municipios o zonas marginadas.

En este tenor, la congresista exhortó al gobierno estatal a generar estrategias educativas por zonas ya que los niños de diversas zonas del estado, no tienen las mismas condiciones de vida, pues hay quienes no tienen internet ni televisión, ni televisión, ni radio.

Incluso, dijo que como integrante del grupo parlamentario Somos 6 han solicitado una audiencia con el Secretario de Educación Pública Federal Esteban Moctezuma Barragán para hacerle de conocimiento diversos temas en este ámbito, para que puedan ser atendidos.

Asimismo, dijo que ella pertenece a una zona donde existen niños que para llegar a la escuela tienen que caminar cerca de una hora, incluso no tienen zapatos ni para comer.

“Tengo varios municipios donde los niños para llegar a la escuela caminan cerca de una hora, muchas veces en las peores condiciones, pues no llevan zapatos, incluso contrayendo enfermedades, pero ellos quieren salir adelante, por eso van a la escuela, sin embargo, este tema del Coronavirus, no nos ha traído una solución para esta zona, más bien hay conflictos, pues hay zonas muy alejadas donde no llega nada, exhorto a las autoridades, a no tomar decisiones de manera generalizada, sino por zonas, pues las condiciones son diferentes, pues hay quienes no tienen internet y computadora, otros no tiene televisión, ni radio, me consta que los maestros están haciendo hasta lo imposible por cumplir con sus alumnos” dijo.