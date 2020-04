La estrella australiana Tones And I compartió el video de su nuevo sencillo “Bad Child”

Por Mino D’Blanc

-Su canción “Dance Monkey” ha sido un suceso a nivel mundial, con el que ha cosechado innumerables premios y nominaciones.

La artista australiana Tones And I compartió el video oficial de su nuevo sencillo “Bad Child”, que fue producido por “Visible Studios” y dirigido por Liam Kelly & Nick Kozalis.

Dicho video surreal ya se puede ver en el canal oficial de YouTube de la artista, que es https://youtu.be/bjFGLXZto3U.

Previamente, Tones And I explicó a detalle la historia del sencillo: “siempre quise escribir una canción en los zapatos de otra persona, desde su perspectiva. Con “Bad Child” fue la primera vez que pude hacer eso. Es ver la vida crecer a través de los ojos de otra persona”.

El mes pasado, en la portada de Rolling Stone Australia, Tones And I estrenó “Bad Child” junto con el sencillo inédito “Can’t Be Happy All The Time”. Ambos están disponibles en todas las plataformas de streaming.

Los nuevos sencillos significan música totalmente nueva de la estrella australiana en ascenso. Ha roto récords desde el lanzamiento de su EP debut del 2019, titulado “The Kids Are Coming”, el cual contiene el éxito mundial “Dance Monkey”.

En el mes de febrero, la artista lanzó una versión alterna a “Never Seen The Rain”. Cabe mencionar que la grabación original de la misma aparece en el EP “The Kids Are Coming”, la cual está acompañada por el video de la actuación en vivo. Dicha versión, cuenta con Tones And I en una trascendente y poderosa actuación, junto con un coro y una banda de tres integrantes. El video se puede ver en el siguiente link: https://youtu.be/BxqtS-7GxFM

Tones And I también se presentó en “The Tonight Show Starring Jimmy Fallon”, “The Voice”, “The Ellen DeGeneres Show” y “The Today Show” para interpretar “Dance Monkey” y “Never Sen The Rain”.

De hecho, con “Dance Monkey” ya hizo historia. No solo surgió como el sencillo con más Shazams de todos los tiempos, sino que también acumuló dos millones de streams y obtuvo una certificación de Platino de la RIAA en Estados Unidos, al mismo tiempo que alcanzó la certificación Multiplatino o Diamante en otros quince países. También alcanzó el lugar número 4 en el chart del Billboard Hot 100, convirtiendo a dicha canción en el primer hit top cinco del Hot 100 escrito por una mujer en 8 años. En su país natal, “Dance Monkey” tiene el récord por el mayor número de semanas en el número 1 en el chart de sencillos ARIA, mientras que en el Reino Unido, “Dance Monkey” ha hecho a Tones And I con el sencillo número 1 de mayor permanencia de todos los tiempos por una artista femenina en el chart oficial de sencillos.

El periódico The New York Times recientemente detalló la creación de “Dance Monkey” en la serie de videos “Diary of a Song”, hablando con la artista acerca del desarrollo de su carrera.

Originaria de la península de Mornington, Australia, Tones and I viajó a Byron Bay a principios de 2018 para tener la oportunidad de tocar en autobús. El primer día tuvo multitudes en la calle. Tones renunció a su trabajo minorista y decidió hacer de Byron su nuevo hogar donde vivió fuera de su camioneta durante un año, perfeccionando su composición y tocando cada fin de semana. Hoy, “Dance Monkey” ha sido certificado 10 veces Platino por la ARIA con Tones And I, acumulando 7.5 mil millones de streams en todo el mundo. Tones And I también ganó cuatro preseas en los Premios ARIA de este año,

que incluyen: “Artista revolucionario”, “Mejor artista femenina”, “Mejor lanzamiento pop” y “Mejor lanzamiento independiente”.