Descarta Gobernación saqueos en norte del país

PRNewswire

El subsecretario de Gobernación, Ricardo Peralta Saucedo, descartó la comisión de saqueos en supermercados o establecimientos en la zona norte de México, pues consideró que el problema está focalizado a la Ciudad de México y el Estado de México.

En entrevista, el funcionario federal refirió que en la reunión que sostuvieron el presidente Andrés Manuel López Obrador y el Gabinete con los gobernadores de esta zona del país, no se manifestó esta preocupación.

“Como se ha demostrado en la Ciudad de México y en algunos lugares del Estado de México, incluso (los saqueos) han sido organizados por gente que ha participado en actividades ilícitas en el pasado y que lo hacen para desestabilizar.

“Por fortuna, no nos encontramos en una situación de desabasto, no nos encontramos en una situación donde la gente realice robo famélico; por fortuna, todavía no estamos en una condición de esa naturaleza”, expresó.

Peralta Saucedo adelantó que mañana miércoles se reunirán con los gobernadores de la zona occidente y del bajío de México, para saber sus peticiones antes de que el país entre en la Fase 3 de la emergencia nacional por el COVID-19.

Mencionó que las reuniones serán periódicas para homologar las tareas en el sector salud que dicta el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, así como para atender las demandas relacionadas con las actividades económicas y el rubro laboral, al considerar posibles despidos injustificados a empleados.

“Porque independientemente de la declaratoria de emergencia, los empresarios tienen la obligación de mantener a sus trabajadores trabajando y pagándoles, además. Y me refiero trabajando, en algunos casos desde casa y algunos otros por la actividad que desarrollan simplemente pagando los salarios completos”, reiteró.