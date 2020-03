Crisis del Coronavirus, el gobierno federal y la carencia de una efectiva estrategia de medios para enfrentarla

Roberto Desachy Severino

Carente de una estrategia que le permita enfrentar con eficacia y celeridad la actual crisis en materia de Salud pública generada por la llegada del Coronavirus a México, el gobierno federal y, principalmente, el propio presidente Andrés Manuel López Obrador están expuestos a rumores, especulaciones maledicencias e, incluso, a las mentiras que los medios de comunicación y periodistas –sobre todo nacionales- quieran lanzar.

Y si se toma en cuenta que desde hace años el propio AMLO hizo público su rechazo, desdén e indiferencia hacia una gran cantidad de espacios informativos nacionales, no es de extrañarse que ocurran casos como el de José Kuri Harfush, a quien el domingo pasado por la noche algunos medios dieron por muerto como supuesta primera víctima fatal del Coronavirus y al que el lunes 16 muy temprano el propio presidente “revivió” al aclarar que el funcionario de Inbursa se mantenía con vida hasta ese momento: José Kuri Harfush sigue con vida, confirma AMLO

Efectivamente: muchos periodistas y medios son antiamlo de manera abierta y aprovecharán cualquier coyuntura para menoscabar la popularidad del presidente y su gestión. Pero los antecesores, Felipe Calderón, Enrique Peña Nieto, Vicente Fox, Ernesto Zedillo, etc también tuvieron que enfrentar la crítica y los cuestionamientos de prensa, reporteros, columnistas, locutores, etc.

Así que López Obrador y sus colaboradores deberían asumir que no siempre podrán imponer la agenda temática en los espacios informativos y que – definitivamente- no les ayudan en nada declaraciones como las del subsecretario federal de Salud, Hugo López Gatell Ramírez, acerca de que la fuerza de AMLO “es moral y no de contagio”, porque aseveraciones vacías y populistas, como ésta, le restan credibilidad a su gobierno: ‘La fuerza del Presidente es moral, no de contagio’: López-Gatell .

SECRETARÍA DE SALUD FEDERAL VA POR UN LADO Y AMLO POR OTRO

Otra falla grave en materia de comunicación del gobierno federal es que mientras la secretaría de Salud va por un lado y pide a la gente evitar el contacto para no contagiarse de Coronavirus, Andrés Manuel López Obrador continúa con sus giras por el país y no muestra el menor empacho en dejarse apapachar por sus seguidores, algo que en cualquier otra situación sería muy normal y recomendable, pero que en medio de la actual crisis sanitaria resulta fuera de lugar y hasta peligroso.

De acuerdo a Roy Campos, uno de los encuestadores con más prestigio en el país, durante la actual coyuntura de Salud pública AMLO debería poner el ejemplo de lo que los expertos recomiendan; es decir, evitar el contacto con la gente y proponer medidas radicales, que después le permitan argumentar que su gobierno sí enfrentó con decisión la crisis: Cifras del Covid 19 en México: 41 casos confirmados, 404 descartados y 155 sospechosos

Las imágenes del presidente en contacto con las personas mandan un mensaje público contradictorio a la población, lo que de suyo es malo y que es peor cuando se padece una grave crisis de Salud, como la actual, debido a que a nivel mundial la sugerencia fue limitar el acercamiento físico indispensable: Diez consejos básicos para protegerse del coronavirus, según la OMS .

Además, en un principio, el presidente minimizó el asunto de la pandemia, dijo que “no pasa nada” y que había que abrazarse, hasta que el propio subsecretario de Salud y el titular de la SEP, Esteban Moctezuma, le corrigieron la plana al anunciar la suspensión de clases y otras medidas de contención: SEP adelanta vacaciones de Semana Santa por Covid-19; durarán 1 mes: del 20 de marzo al 20 de abril.

TRANSPARENCIA Y CENTRALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN, ACIERTOS DEL GOBIERNO FEDERAL

Pero aunque sus adversarios políticos y enemigos de clase quieran hacer creer que es erróneo todo lo que ha hecho el gobierno federal en la crisis sanitaria, lo cierto es que resulta un gran acierto la transparencia con que la secretaría de Salud lleva el manejo de las cifras de contagiados y sospechosos de portar el Coronavirus.

Otro aspecto a favor de AMLO es su llamado a no politizar la coyuntura sanitaria, porque aunque seguramente el PRI y el PAN seguirán tratando de “jalar agua para sus molinos”, esta actitud electorera se les revertirá a quienes tergiversen los datos o los manejen de manera tendenciosa, como hicieron quienes dieron por “muerto” a José Kuri.

Además, la gestión lopezobradorista centralizó la información en la secretaría de Salud, lo que le permitió evitar rumores, especulaciones y fugas de datos que –en un momento de crisis sanitaria como el actual – generarían mayor desconfianza y sospechas entre una población mexicana que de manera natural tiende a pensar que los diferentes gobiernos casi nunca le dicen la verdad.

CORONAVIRUS EN CIFRAS OFICIALES

Por cierto, hasta el 16 de marzo, en el país sumaban 176 las personas que podrían padecer esa enfermedad, los que –de confirmarse que la tienen- implicaría la aparición del virus en entidades que todavía no habían reconocido casos positivos, como Guanajuato, Yucatán, Guerrero, Baja California Norte y Sur, Tlaxcala y Colima, donde hasta ahora oficialmente no hay casos, aunque sí se tiene la sospecha de alguno (s): Casos sospechosos a enfermedad por COVID-19

Al mismo tiempo, empero hasta el 16 de marzo y de acuerdo a datos oficiales de Salud federal, los pacientes ratificados de Coronavirus en México eran 53 y la Ciudad de México tenía la mayor cantidad de enfermos (18), seguida de Querétaro y Puebla (6), Nuevo León (5), Estado de México (3), San Luis Potosí, Jalisco y Oaxaca con 2 casos cada uno: Casos Confirmados a enfermedad por COVID-19 Aunque el martes 17 el gobierno poblano admitió que los enfermos diagnosticados en la entidad son 9.

Y las entidades donde –hasta ese momento –no se habíann comprobado enfermos ni sospechosos de estarlo eran Tamaulipas, Zacatecas, Nayarit, Campeche, Chihuahua, Hidalgo, Michoacán, Morelos, Sonora y Tabasco, aunque al tratarse de una pandemia con tendencia creciente en nuestro país las cifras pueden cambiar abruptamente: Coronavirus de Wuhan: ¿cuál es la diferencia entre pandemia, epidemia y una infección endémica?