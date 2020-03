No hay medidas sanitarias en el Aeropuerto de Huejotzingo ante el Coronavirus

Por Israel Tepox

Empleados y pasajeros ni siquiera llevan gel o cubreboca

Usuarios del Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán ubicado en el municipio de Huejotzingo señalaron que el lugar no cuenta con las medidas internacionales de prevención ante el aumento de los casos de Coronavirus en México.

Si bien en las pantallas de destino de vuelos, así como en algunas mamparas se han colocado las medidas a seguir como lavarse las manos, usar gel antibacterial y cubreboca, son pocos o nulos los empleados y usuarios que llevan a cabo estas acciones preventivas.

Oscar Flores, quien en septiembre visitará la ciudad de Passaic New Jersey, acusó que no se han cerrado los vuelos provenientes de distintos puntos, incluidos la Gran Manzana, pese a que sus familiares que viven en este país le recomendaron no viajar hasta que pase la alerta sanitaria, por lo cual se cancelaron los eventos masivos y al aire libre.

Cabe destacar que hace unos días se prendieron las alarmas en el Aeropuerto Internacional Hermanos Serdán ubicado en Huejotzingo por el arribo de unos vuelos donde viajaba una persona de origen chino, país donde se dio el brote de Coronavirus.

El vuelo proveniente de Houston Texas llegó al Aeropuerto Internacional generando la alerta, hasta el momento no se ha fijado alguna postura por parte de las autoridades correspondientes.