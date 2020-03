Eventos deportivos afectados por el Coronavirus

ESPN

El último día del 2019, se informó del primer caso de Coronavirus en Wuhan, China. Desde entonces, la enfermedad ahora denominada COVID-19 ha afectado de manera directa todas las estructuras sociales a nivel mundial, incluido el deporte, lo que provocó la cancelación, suspensión o aplazamientos de diversos eventos hasta nuevo aviso. En otros casos, representantes asiáticos de diversas disciplinas han tenido que retirarse de competencias importantes.

ESPN Digital te mantiene al día con los eventos más importantes que se han visto perjudicados a causa de la epidemia.

Fútbol y otros deportes

2 de Marzo: La Federación Mexicana anunció la decisión de suspender los dos partidos de Fecha FIFA que tenia agendados, contra Grecia y República Checa.

12 de Marzo: Concacaf anunció la suspensión de la Concachampions debido a la propagación del COVID-19

12 de Marzo: Concacaf analiza suspender el Preolímpico de futbol en Guadalajara, que reparte dos boletos para Tokio 2020.

12 de Marzo: La UEFA mantiene en marcha sus torneos… Por el momento. Hasta el momento no se han cancelado ni Champions ni Europa League, y se anunció una reunión la próxima semana… Todo podría dar un giro en horas.

12 de Marzo: Oficial: La Liga confirma que se suspende dos jornadas por el coronavirus. La actividad en la primera y segunda división españolas se suspende al menos durante dos semanas.

11 de Marzo: Roma no viaja a España ni Getafe a Italia para Europa League. Los partidos Roma vs Sevilla y Getafe vs Inter de Milán fueron suspendidos por la UEFA.

10 de Marzo: Pospuesto Man. City vs Arsenal del 11 de marzo en Premier League. La medida obedece a que jugadores de los Gunners tuvieron contacto con Evangelos Marinakis, propietario del Olympiakos -equipo que enfrentaron en Europa League- que fue diagnosticado con la enfermedad.

10 de Marzo: Liga francesa se disputará a puertas cerradas hasta mediados de abril. Todos los partidos de primera y segunda división se disputarán sin público hasta el 15 de abril.

10 de Marzo: La Liga se jugará por dos semanas a puerta cerrada. Equipos de alto calibre como Real Madrid y Barcelona jugarán sin público por al menos dos semanas, incluyendo los de segunda división.

10 de Marzo: Barcelona vs. Nápoli se jugará a puerta cerrada. El esperado duelo de la UEFA Champions League se jugará sin afición luego de una reunión con las autoridades locales.

10 de Marzo: Bundesliga disputará el primer partido de su historia sin público. El partido entre Borussia Mönchengladbach y Colonia se jugará a puertas cerradas.

9 de Marzo: Los juegos de la Serie se cancelan hasta el 3 de abril. Luego de que el comité olímpico italiano sugiriera la cancelación de eventos, el gobierno del país decidió cancelar todo.

9 de Marzo: Juegos de esport han sido cancelados o pospuestos, además de que algunos se ha solicitado que se lleven a cabo sin público.

Olímpicos

11 de Marzo: Postergan preolímpico de boxeo en Argentina. El torneo iba a celebrarse el próximo 27 de marzo en Buenos Aires. En breve se anunciará una nueva fecha.

9 de Marzo: La antorcha olímpica será encendida sin público. Uno de los lugares que más casos ha tenido es Italia, y por ellos las autoridades decidieron llevar a cabo la ceremonia sin público presente, es la primera vez que sucede esto desde 1984.

4 de Marzo: El Comité Internacional de los Juegos Olímpicos avisó que la justa veraniega se llevará a cabo en las fechas pactadas.

Básquetbol

12 de marzo: La NCAA decidió suspender sus torneos de baloncesto masculino y femenino del ‘March Madness’, debido a la actual crisis del coronavirus

12 de Marzo: Real Madrid, en cuarentena tras un positivo en baloncesto por coronavirus Debido a que las plantillas de futbol comparten instalaciones con las de baloncesto, el club merengue decidió que sus jugadores deben permanecer en su domicilio.

12 de Marzo: El ‘efecto dominó: ¿Qué sigue para la NBA tras la suspensión de la temporada? No se trata sólo de la cancelación temporal de toda actividad deportiva en la Asociación, la situación genera interrogantes sobre los alcances de la enfermedad y la manera en que la Liga debe enfrentarlos.

12 de Marzo: Lo que sabemos y no sabemos sobre la suspensión de juego en la NBA El miércoles por la noche, un jugador de la NBA dio positivo al virus COVID-19 y la liga suspendió la temporada. Analizamos a donde las cosas podrían dirigirse.

11 de Marzo: La NBA decidió suspender temporalmente la temporada luego de que Rudy Gobert, del Utah Jazz, dio positivo por COVID-19.

11 de Marzo: La NCAA tomó la decisión de celebrar los torneos de baloncesto masculino y femenino del ‘March Madness’ sin fanáticos, debido a la actual crisis del coronavirus.

11 de Marzo: Suspenden partidos de Euroliga y Eurocopa en Italia La máxima competición de clubes de baloncesto en Europa reubicará cinco compromisos de sus dos divisiones.

11 de Marzo: Entra en vigor nuevo protocolo de seguridad en la NBA. Dentro del plan de prevención al contagio y expansión del coronavirus impuesto en las ligas deportivas profesionales de EE.UU., los miembros de la prensa no tuvieron acceso a los vestidores previo y post juego. Los jugadores fueron a sala de conferencia después del partido y se mantuvieron siempre al menos a 6 pies de distancia de los reporteros.

9 de Marzo:Acceso a los vestidores será limitado. La NBA planea que solo el personal necesario tenga acceso a los lockers antes y después de los juegos.

9 de Marzo: NBA emite recomendaciones a equipos ante brote de coronavirus en EEUU

Béisbol

12 de marzo: Suspendido el clasificatorio olímpico de América, así como los clasificatorios al Clásico Mundial.

11 de Marzo: Los Mariners anuncian que no jugarán en Seattle en marzo. Los Mariners no jugarán en Seattle durante marzo debido a la prohibición de grandes reuniones por parte del gobierno del estado de Washington.

11 de Marzo: MLB: Jugadores y periodistas se adaptan a restricciones por coronavirus. En el campamento de los Red Sox se vivió el primer día con los cambios del protocolo que impide acercarse demasiado a los jugadores.

10 de Marzo: Grandes Ligas optaría por mudar juegos. MLB valora mover partidos de su sede original, al estadio del club visitante, en caso de riesgo para el público.

3 de Marzo: MLB aún no tiene planes de cancelar o posponer juegos por el coronavirus

Automovilismo

12 de Marzo: El Gran Premio de Australia ha sido cancelado.

8 de Marzo: El Gran Premio de Baréin, sin fans. Aunque se llevará a cabo la carrera, no se permitirá que asistan los fans al evento.

Tenis

8 de Marzo: El Masters de Indian Wells, pospuesto. El evento que debía comenzar esta semana fue pospuesto después de confirmarse un caso del nuevo coronavirus en el Valle de Coachella en California.

Fútbol americano

12 de Marzo: La XFL anuncia la cancelación de su primera temporada:

Hockey sobre hielo

12 de Marzo: La NHL emitió un comunicado para anunciar su determinación de suspender su temporada.