Miguel Herrera califica a Concachampions como mediocre

En la antesala del partido de la Concachampions ante el Atlanta United, Miguel Herrera reconoció que le llamaron la atención por los comentarios arbitrales que hizo durante la serie ante el Comunicaciones de Guatemala. Sin embargo, poco le importó, pues criticó con fuerza a los dirigentes de la Concacaf, por no darle importancia al torneo.

“Yo creo que la gente de pantalón largo no está metida. No es que el torneo no funcione como tal, lo que pasa es que ellos no le están dando la seriedad que nosotros le estamos dando. La Concacaf nos hizo abandonar la Libertadores para estar de lleno en la Concacaf, y para ser un torneo serio debería tener VAR”.

El Piojo añadió que a los funcionarios del organismo no les ha interesado hacer crecer este torneo.

“La gente de Concacaf se la pasa paseando, en vez de que el presidente (Victor Montagliani) se preocupe por hacer más fuerte su torneo. Si la gente de pantalón largo no le quiere dar el real valor a este torneo, seguirá siendo un torneo mediocre. Nosotros le estamos dando la seriedad, nosotros estamos apostando a los torneos, pero si vamos a apostar sin que la gente que realmente tiene que apostar lo hace, pues no funciona. Que también ellos pongan su granito arena”, subrayó.

Miguel Herrera, reconoció el crecimiento que ha tenido la MLS y el Atlanta United, su rival de este miércoles en Concachampions, en los últimos años. Sin embargo, advirtió que el club campeón de la liga estadounidense en 2018 se medirá ante el mejor del continente.

“Ellos se enfrentan al equipo más poderoso de América. Nosotros somos el equipo más grande, el que está peleando con River y con Boca ser los mejores equipos del continente, y ellos están en una liga joven en donde se aportan grandes cantidades de dinero, y es una liga que está en crecimiento, pero nosotros vamos a salir a ganar”.

Por otra parte, el defensor Luis Fuentes tampoco le ha dado mucha importancia a la autoridad del equipo que dirige Frank de Boer, pues prefiere concentrarse en el desempeño propio.

“Más allá de lo que pueda venir a ofrecer el rival tenemos que ocuparnos del funcionamiento individual y colectivo de nosotros, tenemos que ser inteligentes, saber qué es lo que tenemos que hacer, para poder agredir, y sacar provecho de ello”.

Alineación del América: Óscar Jiménez, Jorge Sánchez, Emanuel Aguilera, Bruno Valdez, Luis Fuentes, Santiago Cáseres, Richard Sánchez, Giovani Dos Santos, Andrés Ibargüen, Leo Suárez y Henry Martín.