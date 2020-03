Robbie Williams revela que le dio miedo unirse a Queen

EXCELSIOR

El cantautor británico Robbie Williams, reveló que hace casi 20 años le ofrecieron ser parte de la banda Queen; sin embargo, rechazó la propuesta debido a su “baja autoestima”.

Luego de que Robbie impresionara a Brian May y Roger Taylor, con quienes grabó en 2001 We Are the Champions, para la banda sonora de la película A knight´s Tale, llegó la oferta para ocupar el lugar de Freddie Mercury.

Pero Robbie confesó en una entrevista al programa radiofónico estadounidense Sirius XM, que no se sentía preparado para ocupar un puesto tan importante en la banda.

El cantante, quien tuvo sus inicios con la agrupación de pop Take That, y después comenzó su carrera en solitario, describió como un momento asombroso, estar en la cabina de grabación con Roger y Brian, integrantes de Queen, para cantar We are the champions.

Sobre si después de esa colaboración vino la invitación para unirse a la legendaria banda de rock: “Si me pidieron que lo hiciera”, comentó.

“Aunque tengo mucha confianza aquí en el micrófono, he sufrido con una autoestima baja, y sólo pensé que les ahorraría la audacia de estar intentando subir al escenario hasta el mismo escalón que Freddie, porque él para mí es angelical, divino. Era demasiado aterrador”.

El británico resaltó el trabajo que ha hecho Adam Lambert como vocalista de Queen. “Su voz es increíble, es un artista y una persona encantadora”.