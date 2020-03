La estrella española Dani Martín promociona su sencillo “La Mentira”, de su próximo álbum

Por Mino D’Blanc

El viernes 19 de junio se presentará en el Teatro Metropólitan en la Ciudad de México.

“La Mentira” es el primer sencillo del próximo álbum de la estrella española Dani Martín. “Desde que nacemos vamos poniéndonos atrezzo para gustar, para ser admitidos, para formar parte de un grupo social… En “La Mentira” ironizó sobre esto y lo hago porque me sucede a mí también. La canción está cantada en primera persona, pero habla de todos nosotros. Musicalmente está inspirada en la música que siempre me ha gustado, en trajes que hasta ahora no me había atrevido a probar. Me gusta definirla como una cumbia balcánica apocalíptica”. Estas son las palabras con las que Dani Martín presenta su nuevo sencillo “La Mentira”, un tema que anuncia la salida de su próximo álbum que verá la luz esté 2020.

Además de este lanzamiento, recientemente Dani Martín dio a conocer su gira ‘”Lo que me dé la gana” que comenzará en México en el mes de junio. La primera fecha confirmada es la del Teatro Metropólitan, el viernes 19 de junio, en donde el artista presentará por primera vez su nuevo show, un recorrido por sus 20 años de carrera discográfica. De ahí regresará a España para presentarse en “El Corte Inglés” de Bilbao el lunes 22, en el de Málaga el martes 23, en el de Madrid el miércoles 24 y en el de Valencia el sábado 27; anterior a esta presentación, estará en la “Sala Barts” en Barcelona el viernes 26 de junio.

En el mes de octubre se presentará en cinco ciudades españolas: Málaga el 26 septiembre en el Palacio de Deportes “Martín Carpena”, en Valencia el 3 octubre en “Marina Sur”, en Madrid el 17 octubre en el “WiZink Center”, en Bilbao el 24 octubre en “BEC!” y en Barcelona el 31 octubre en el “Palau Sant Jordi”. Una gira que servirá para repasar todos los éxitos de sus 20 años de carrera. Las entradas ya están disponibles en www.danimartin.com.es