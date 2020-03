Se postergó la audiencia de los imputados por el multihomicidio en Huejotzingo

María Huerta

Si bien el juicio de los imputados en el multihomicidio de Huejotzingo estaba programado a las 17:00 horas de este martes, el Juez de Control difirió la audiencia de vinculación a proceso, debido a que el abogado de dos de los responsables no se presentó y el otro no tenía conocimiento de la carpeta de investigación.

Cerca de las 17:35 horas en la Casa de Justicia de Cholula, inició el juicio donde la autoridad ratificaría los cargos de homicidio y robo de vehículo contra Pablo de Jesús, Ángel y Lisset, cerca de las 18:00 horas se difirió.

La defensa legal de Pablo de Jesús y Lisset no se presentó, mientras que la de Ángel, que es particular, argumentó que el agente del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado (FGE) le había entregado la carpeta de investigación dos 2 horas antes de la audiencia, por lo que no tenía el correcto conocimiento del caso.