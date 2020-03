Indiferencia, desdén y hasta violencia, las respuestas más comunes de gobiernos federales a los movimientos estudiantiles

Roberto Desachy Severino

Indiferencia, burla y violencia –sobre todo en los gobiernos del PRI, con Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría Álvarez y Enrique Peña Nieto- son las respuestas más frecuentes de los respectivos gobiernos federales a los movimientos estudiantiles que, como el de ahora, cimbran al país y sacan a los ciudadanos de su zona de comodidad y, al mismo tiempo, de queja.

De acuerdo a Roy Campos, de Consulta Mitofsky, la aprobación ciudadana hacia el presidente Andrés Manuel López Obrador, cerró el 31 de diciembre del año pasado en un nivel del 59.1 por ciento, pese a que –como ahora- se le acumulaban los problemas de violencia, inseguridad, falta de crecimiento económico, inconformidad por el sector salud, inseguridad, etc.

El sábado anterior, el 29 de febrero, la misma empresa demoscópica le dio a AMLO un aval social del 54.3 por ciento, lo que implica que el presidente perdió casi 5 puntos porcentuales de apoyo popular en los primeros 2 meses del año. Y uno de los factores por los que su popularidad va a la baja es –según la misma Consulta Mitofsky- la falta de empatía del titular del ejecutivo federal ante la inconformidad ciudadana y/o los movimientos sociales: “Un Día sin Nosotras”, AMLO y la protesta social…el que las hizo no las consiente

Pero antes de que la gente del PRI, PAN, conservadores o “fifís” se lancen contra AMLO con el pretexto de que no ha sido sensible ante las recientes protestas de mujeres y jóvenes, lo primero que deberían tomar en cuenta personajes como Alejandro Moreno, Marko Cortés y demás jauría política es que cuando ellos fueron gobierno en la mayoría de las ocasiones no solamente no atendieron las protestas juveniles, sino que incluso las sofocaron con asesinatos y represión.

DE TLATELOLCO 1968 A AYOTZINAPA 2014: REPRESIÓN Y MUERTE COMO RESPUESTAS A LAS MANIFESTACIONES ESTUDIANTILES

Se necesita tener muy poca m…emoria y nada de madre de los priístas y panistas que cuestionan la actitud de la gestión amlista hacia el movimiento estudiantil, pese a que entre Tlatelolco 1968 y Ayotzinapa 2014 la única respuesta de los gobiernos federales priístas ante las exigencias de los universitarios de ese entonces fue la violencia, represión y hasta un número no aclarado de asesinatos: ¿Por qué marcharán en México? Esto fue lo que pasó en octubre de 1968

Cierto que AMLO y su administración han demostrado una preocupante indiferencia, soberbia y hasta desdén hacia las recientes protestas de mujeres y jóvenes en demanda de seguridad, justicia y, en general, de que los diferentes niveles de gobierno les escuchen y atiendan sus peticiones: Más de 700 poblanos marchan para exigir seguridad

Pero, hasta ahora, los gobiernos federal, estatal y municipal de Puebla no han recurrido a la represión, a la violencia del Estado para “calmar” a los jóvenes. En contraste, como se puede constatar en el recuento incluido en esta columna, en 1968, 1971 y 2014 las administraciones priístas sojuzgaron a través de las balas y la muerte las protestas juveniles –estudiantiles de esos años.

Así que ni priístas ni panistas tendrían calidad moral o política para lucrar electoralmente con las protestas de mujeres y jóvenes. Además, el hecho de que en esta ocasión el sector público NO responda con violencia a las manifestaciones populares SÍ representa un avance – aunque sea pequeño- tanto social como de gobierno.

MOVIMIENTOS ESTUDIANTILES Y JUVENILES EN MÉXICO

MOVIMIENTO DEL 68

Movimiento social que surgió a partir de una serie de protestas estudiantiles que fueron reprimidas por granaderos y militares. Algunas de las demandas estudiantiles eran libertad a presos políticos, la desaparición de cuerpo de granaderos y el deslinde de responsabilidades ante la represión. El 2 de octubre de 1968, el Consejo Nacional de Huelga -integrado principalmente por estudiantes de la UNAM y el IPN- convocó a un mitin en la Plaza de las Tres Culturas en Tlatelolco, el cual culminó con una masacre de decenas de jóvenes en manos del denominado “Batallón Olimpia”.

MOVIMIENTO ESTUDIANTIL DE 1971

Protesta estudiantil y obrera en apoyo a estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León -cuyo presupuesto había sido recortado por el gobierno estatal al proponer un gobierno paritario-. La marcha fue reprimida el 10 de junio de 1971, por un grupo paramilitar llamado “Halcones” y murieron decenas de estudiantes.

HUELGA EN LA UNAM DE 1987, DEL CONSEJO ESTUDIANTIL UNIVERSITARIO

Movimiento surgido en octubre de 1986 que realizó diversas protestas y una huelga en 1987 para echar abajo una iniciativa de reformas del entonces rector Jorge Carpizo, que pretendía, entre otros temas, eliminar el pase automático a la educación superior. Universidades de al menos 12 estados de la República, sindicatos y partidos de izquierda se unieron a diversos paros de labores y movilizaciones en apoyo al CEU.

LUCHA ESTUDIANTIL DEL CONSEJO GENERAL DE HUELGA DE LA UNAM 1999-2000

Inició el 20 de abril de 1999 en la UNAM en contra de la modificación del Reglamento de Pagos. Al movimiento se unieron sindicatos e integrantes del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.

MOVIMIENTO YO SOY 132.

Surgió el 14 de mayo del 2012, en medio de las campañas presidenciales, a partir de la publicación de un video de 131 estudiantes de la Universidad Iberoamericana que rechazaban la imposición mediática de Enrique Peña Nieto como candidato a la Presidencia. El video comenzó a circular en redes sociales con el slogan de #YoSoy132. YoSoy132 sobrepasó las fronteras de México, pues jóvenes mexicanos y latinos se sumaron a la protesta social en ciudades como Barcelona, Madrid, San Francisco, Berlín, París, Londres, Chicago, Buenos Aires y Nueva York.

MOVIMIENTO DE AYOTZINAPA

Estudiantes de diversas instituciones de educación superior y organizaciones civiles en México y en el mundo salieron a las calles para protestar por la desaparición de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Rural Isidro Burgos de Ayotzinapa, ocurrida el 26 de septiembre de 2014.