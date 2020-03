Sergio Salomón Céspedes (PAN), Felipe Patjane y Luis Alberto Arriaga (Morena), entre los peores presidentes municipales de la entidad por la inseguridad

Roberto Desachy Severino

Uno quiere pasar de a “muertito” en su gestión y trata de no llamar la atención por ningún motivo, mientras los otros dos eran unos auténticos “chivos” en cristalería al sentirse empoderados y presumir viajes en helicóptero, vacaciones multitudinarias en Cuba y un sinfín de frivolidades…hasta que la cárcel (Patjane) y las redes sociales (Arriaga) los obligaron a moderar sus respectivos egocentrismos.

Pero Sergio Salomón Céspedes, Felipe Patjane y Luis Alberto Arriaga fueron –en su primer año de gestión- totalmente incompetentes en el rubro de la seguridad y, por lo mismo, los índices de varios delitos de alto impacto les llegaron a los aparejos a los muy sufridos ciudadanos de Tepeaca, Tehuacán y San Pedro Cholula: Millonario robo a camión blindado en San Pedro Cholula

Con datos del Semáforo Delictivo, Desde Puebla realizó un recuento de delitos de alto impacto de los 3 años más recientes en varios municipios y los números no mienten, ya que los 27 homicidios registrados en Tepeaca en el 2019 superaron por mucho los 11 que hubo en el 2018 y los 10 del 2017.

Al inepto de Salomón Céspedes también se le elevaron los índices de robo de casa (23 casos, casi el doble que los sufridos en la gestión de su antecesor) y asalto a negocio (41): Era policía hombre ejecutado hoy en Tepeaca

TEHUACÁN…PEOR IMPOSIBLE

Si la estupenda, pero olvidada, gente de Tehuacán pensó que no les podía ir peor con ningún alcalde después de haber padecido a Ernestina Fernández…lamentablemente se equivocó. Porque con el ex panista y neomorenista, Felipe Patjane, no estuvieron mal, sino de la ching…con la inseguridad desatada: Encarcelamiento de Felipe Patjane deja a los trabajadores de Tehuacán sin servicio médico, acusan

Con Patjane Martínez al “frente” de la 2da ciudad más poblada de la entidad, se padeció el peor año en la historia reciente en violencia e inseguridad, ya que Tehuacán “rompió récord” en varios delitos, como asesinatos (63), secuestros (4), lesiones (348), asalto a casa (114 casos en 2019, casi el doble que en el 2018) y robo a negocio (324 denuncias en 2019, el triple que el año anterior).

El olvido en que el Congreso de Puebla mantiene a los tehuacanenses es realmente criminal e irresponsable, porque mientras los diputados se hacen los tontos al no resolver la inestabilidad política y social, el otrora hermoso municipio de Tehuacán se pudre cada día más: Hallan muerta a mujer en canal de riego de Tehuacán

Otra “joyita” de edil es Luis Alberto Arriaga, cuyo primer año al frente de San Pedro Cholula –como presidente constitucional y no sustituto – fue desastroso en los temas de violencia e inseguridad, como lo demuestran las cifras del Semáforo Delictivo: Desde el Vídeo: Policías de San Pedro Cholula golpean a joven diabético por manejar en sentido contrario.

SAN PEDRO CHOLULA: MIENTRAS EL ALCALDE ANDA DE VIAJE, LOS DELINCUENTES HACEN DE LAS SUYAS

En el 2019, al ex locutor de Televisa y ex funcionario estatal en la gestión de Rafael Moreno Valle se le fueron a las nubes varios índices delictivos, como secuestros (2 casos, cuando en el 2018 y 2017 no hubo ataques de este tipo), lesiones (155 denuncias, una cantidad mucho mayor a las de años anteriores), asaltos a casa hogar (74) y a negocios (183).

Es que mientras Luis Alberto Arriaga tiene la pésima tendencia de “gobernar” con un celular en la mano por estar de viaje el mayor tiempo posible, los rateros y demás delincuentes –que sí están en San Pedro Cholula haciendo su “trabajo” – aprovechan el vacío de poder dejado por el presidente municipal para cometer fechorías: A mano armada asaltaron Oxxo en Santa Maria Xixitla, en San Pedro Cholula

La presidenta municipal de Cuautlancingo, otra ex panista y neomorenista, Guadalupe Daniel Hernández, no generó cifras tan malas como sus homólogos de Tepeaca, San Pedro Cholula y Tehuacán, porque en su administración “solamente” se incrementaron los casos de lesiones (105, más del triple que en 2018) y robo de auto (418).

Así que hasta este punto han llegado los ciudadanos de algunos municipios de la entidad, quienes no festejan que sus alcaldes sean buenos o siquiera aceptables, sino que se conforman con que no sean tan malos como los de Tepeaca, Tehuacán y San Pedro Cholula.