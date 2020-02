Hipotiroidismo posible causa de infertilidad

Rosi A.

· En el marco del Día Internacional de la Mujer, expertas hablan sobre la importancia en el equilibrio de hormonas tiroideas y sexuales para lograr el embarazo deseado

Ciudad de México a 27 de febrero de 2020.- Existen múltiples factores relacionados con la infertilidad que después de que una pareja intenta embarazarse sin éxito por más de un año, debe considerar realizar una serie de estudios y acudir con el especialista para determinar la causa de este padecimiento.

En la actualidad se sigue teniendo la creencia de que los problemas de fertilidad son exclusivos de las mujeres. Sin embargo, es fundamental mencionar que al menos el 40% de los casos de infertilidad están asociados a un factor masculino por alteraciones en la calidad espermática debido a enfermedades endocrinas, cardio-metabólicas, alcoholismo, tabaquismo, daño testicular por altas temperaturas, tóxicos o radiación.

Para la mujer la edad es determinante, además, los desórdenes de ovulación representan algunas de las principales causas de infertilidad femenina en nuestro país, en los cuales el factor endocrino–ovárico es el más frecuente (35%), donde el síndrome de ovario poliquístico es la alteración más común (43%) seguida del factor tuboperitoneal o afección de las trompas de falopio (28%).

En lo que refiere al sistema endocrino, es importante considerar que las hormonas tiroideas interactúan con otras, principalmente hormonas sexuales (estrógeno y progesterona). Es por ello que para mantener la integridad de la función reproductiva tanto en hombres como en mujeres, es indispensable un adecuado nivel y funcionamiento de las hormonas tiroideas.

En ese sentido, el hipotiroidismo es considerado como una de las primeras causas endocrinas de infertilidad y además está asociado a desenlaces obstétricos adversos, como mayor riesgo de aborto espontáneo y parto pretérmino, así como mayor riesgo de alteraciones en el desarrollo neurocognitivo durante la vida fetal.

La Dra. Edith Cervantes, Especialista en Biología de la Reproducción de la Clínica Plenus Reproducción Asistida, expuso en conferencia de prensa con motivo del Día Internacional de la Mujer: “Las disfunciones tiroideas, especialmente el hipotiroidismo, son la segunda causa de fallo de ovulación en mujeres de edad reproductiva. Algunas de sus afectaciones más importantes son la infertilidad y complicaciones en el curso del embarazo y parto. Por ello, es recomendable que las mujeres embarazadas o que están en búsqueda de hacerlo, reciban una consejería adecuada y en caso necesario descartar con exámenes este padecimiento”.

Lo ideal es que toda mujer, principalmente en edad reproductiva, acuda continuamente a revisión con un especialista que mantenga sus niveles hormonales en observación para atender oportunamente cualquier anomalía.

La Dra. Nayeli Martínez Cruz, Especialista en Reproducción y Embarazo, Coordinadora del Instituto Nacional de Perinatología agregó: “La hormona tiroidea es aún más importante en las mujeres embarazadas, no sólo por su importancia para el desarrollo fetal, también para el mantenimiento del embarazo, ya que, problemas en la tiroides se asocian con un alto índice de abortos espontáneos. Esto podría deberse a alteraciones de la función endocrina de un grupo de células parte de la placenta y que se forman durante el primer trimestre del embarazo como consecuencia de un desequilibrio de las hormonas tiroideas”.

Es así que la infertilidad y los problemas en el embarazo, están más relacionados con el hipotiroidismo de lo que sabe. A ello, se debe agregar que en México, pocas mujeres prestan atención a los síntomas que esta condición tiroidea provoca como fatiga, estreñimiento, calambres musculares y debilidad, pérdida de pelo, piel seca, intolerancia al frío, aumento de peso y depresión, lo que hace aún más difícil diagnosticar oportunamente, lo que genera en consecuencia, la frustración de muchas por no poder ser madres.

“Reconocer que tienes un problema de fertilidad no es sencillo, el paso más importante es aceptar que necesitas ayuda de un especialista para lograr tu sueño de tener un bebé. En mi caso, acudí con un Biólogo de la Reproducción quien nos explicó que la causa de infertilidad estaba asociada a mi Hipotiroidismo y el desequilibrio hormonal que esto representaba. Hoy, me encuentro en el tercer mes de embarazo de mi segundo hijo y confío en que esta enfermedad, no es un impedimento para que las mujeres logremos nuestras metas y vivamos plenamente” explicó Lourdes Torres, paciente que compartió su experiencia durante la conferencia de prensa.

Es importante destacar que cuando una mujer con hipotiroidismo busca lograr un embarazo, requiere de un tratamiento integral, que incluya los medicamentos adecuados para tratar la tiroides y las técnicas necesarias de reproducción asistida para dar solución a sus problemas de fertilidad. El tratamiento del hipotiroidismo clínico con levotiroxina durante el embarazo, es una práctica estándar debido a los beneficios documentados en estudios.

Finalmente, es necesario recordar la importancia de estar alerta ante cualquier síntoma y acudir con un especialista, ya que el hipotiroidismo, al igual que la mayoría de las enfermedades autoinmunes, puede controlarse con una detección oportuna y el tratamiento adecuado y, aunque los trastornos en la salud reproductiva son un problema compartido que afecta tanto a hombres como a mujeres, hoy en día existe mayor atención puesta en los factores que provocan la infertilidad femenina