Un Lobo BUAP en China

Arlette Hernández

La calidad de la formación de los egresados de la BUAP traspasa fronteras; este es el caso de Alejandro Yunes Zubirán, quien cursó su licenciatura y posgrado en la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales de la BUAP y actualmente es director Jurídico de Audi China, con sede en Beijing.

Tras cursar su educación básica y media superior en una institución privada, considera que estudiar en la BUAP fue su mejor decisión. “Cuando fue momento de escoger carrera, me enfoqué en las humanidades, en específico en Derecho. Yo buscaba un perfil internacional y otras universidades me lo ofrecían, pero conocidos cercanos, involucrados en el mundo de las leyes, me recomendaron ingresar a la BUAP”.

En ese entonces, recordó que la Institución no ofrecía un perfil enfocado al Derecho Internacional, pero su planta docente estaba conformada por jueces, magistrados, abogados de renombre y procuradores; es decir, profesionales del Derecho.

“Al final, ingresar a la BUAP fue la mejor decisión que pude tomar. Me ofreció amistades que todavía perduran, flexibilidad de escoger a los maestros que me interesaron y a quienes aproveché al máximo, además de inculcarme valores como el respeto, honestidad, compañerismo y solidaridad”, expresó.

Durante su estancia en la Máxima Casa de Estudios en Puebla, Alejandro fue un estudiante de excelencia académica. Incluso, fue pionero -junto con otro compañero- en estancias de intercambio entre su unidad académica y la Universidad de Castilla-La Mancha, en Toledo, España. “Eso fue toda una travesía, porque en ese entonces la facultad no tenía convenios con otras instituciones. Nos pusimos a conseguir universidades españolas que nos aceptaran y así nos fuimos un semestre. De esta manera, abrimos camino para las siguientes generaciones”.

Un camino de oportunidades

Alejandro Yunes egresó de la Licenciatura en Derecho en 2005. Antes, desde el cuarto semestre empezó a trabajar en despachos jurídicos, donde aprovechó para aprender de sus superiores. En 2008 ingresó a la Maestría en Derecho Económico en la BUAP.

Ya enfocado en el Derecho Corporativo surgió la oportunidad de postularse como representante legal de una nueva empresa que se establecería en Puebla. Tras un largo proceso, ocupó la plaza de la Dirección de Asuntos Legales de Audi México. “Se trató de una experiencia inigualable, porque se creó algo desde cero y requirió involucrarse en todos los ámbitos del Derecho y dependencias de gobierno”.

Este cargo lo desempeñó durante seis años, pero era momento de migrar, de transformarse:

“La verdad, estaba muy contento en Puebla con mi trabajo, pero llega un punto en la vida profesional en el que hay que tomar decisiones. Siempre he sido muy consciente de que entrar en una zona de confort, tanto en lo personal como en lo profesional, nunca es bueno. Después de seis años de estar como director Jurídico en México, estaba entrando en una zona de confort”.

Con la propuesta de ocupar el mismo cargo, pero a más de 12 mil kilómetros de distancia, el egresado de la BUAP realizó un viaje de negocios a China para conocer a su futuro equipo de trabajo. Tomó la decisión con su familia y el 1 de septiembre de 2019 ya era el nuevo director Jurídico de Audi China.

Actualmente, China vive una situación delicada de salud pública con el brote de coronavirus (2019-nCoV), pero Alejandro confía en las medidas propuestas para combatir esta enfermedad. “Estoy impresionado de la velocidad del gobierno chino para tomar decisiones. Fuera de la zona de peligro de Wuhan, la gente no hace compras de pánico, no suben los precios, tampoco hay desabasto de alimentos. Es toda una cultura de ver por el prójimo y de respeto a las autoridades. Hay que aprenderles mucho”.

Él, su esposa y sus tres hijos permanecieron en cuarentena en Beijing, por disposición del gobierno chino, la cual culmina este lunes 17 de febrero. “Todos regresaremos a las escuelas, al trabajo y a la vida normal”.