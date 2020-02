La Antártida registró temperatura récord de más de 20 ºC

Tec Review

El 6 de febrero el científico brasileño Carlos Schaefer registró temperaturas de 20.75 grados en la isla Marambio.

La Antártida registró temperaturas superiores a los 20 ºC, algo “nunca visto” en el continente blanco, dijo el científico brasileño Carlos Schaefer, que realizó sus mediciones en la isla Marambio (o Seymour).

La temperatura registrada el 6 de febrero fue de 20.75ºC, agregó Schaefer, aclarando que el dato “carece de valor como tendencia de un cambio climático”.

Temperatura récord en la Antártida

“Es solo una señal de que algo diferente está sucediendo en esa zona”, precisó el científico especializado en permafrost (suelos congelados), en una conversación por Whatsapp.

El dato “no permite anticipar cambios climáticos. Es un dato en una investigación”, pero “nunca se vio en la Antártida un registro de ese tipo”, subrayó.

