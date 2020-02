Reconocen a Egresada IBERO como ‘Mujer del año de aguas abiertas’

Rossi A. G.

Mariel Hawley, egresada de la Licenciatura en Derecho por la Universidad Iberoamericana, fue elegida como la ganadora del premio ‘Mujer del año de aguas abiertas 2019’, que entrega la Asociación Mundial de Natación en Aguas Abiertas (WOWZA).

La deportista fue una de las 12 nominadas al reconocimiento, entre las que se encontraban atletas como su compañera y amiga, la mexicana Nora Toledano, con quien cruzó el Estrecho de Cook, en Nueva Zelanda, en 2019; así como Alisa Fatum (Alemania); Ana Marcela Cunha (Brasil); Bhakti Sharma (India); Chloë McCardel (Australia) y Elizabeth Fry (EU), entre otras nadadoras.

Hawley es una de las primeras mexicanas en completar el reto Ocean Seven, un circuito que consiste en realizar siete nados en aguas abiertas: el Canal de la Mancha, el Canal de Catalina, el Estrecho de Tsugaru, el Estrecho de Gibraltar, el Canal del Norte, el Canal de Molokai y el Canal de Cook.

La exalumna de la IBERO, autora de libros como Díaz Azules y Corazón de Mar, en donde narra cómo afrontó los obstáculos para poder cruzar distintos mares, se encuentra entre las 19 personas que han logrado completar dicho reto, considerado el equivalente al desafío de las siete cumbres (montañismo).

De acuerdo con WOWZA, este reconocimiento honra a las mujeres que mejor encarnan el espíritu de la natación en aguas abiertas, su tenacidad, perseverancia y su influencia positiva en este deporte durante el año.

Steven Munatones, fundador de WOWZA, reconoció el altruismo presente en la vida de Hawley, quien a través de la disciplina que practica, ha recaudado dinero para financiar cirugías para niños con labio leporino y paladar hendido. Además, ha pagado tratamientos oncológicos para niños con cáncer y respalda a una fundación que ayuda a mujeres en reclusión. También se encarga del proyecto Nado por mi corazón.

“Siempre está en movimiento: nada, trabaja, escribe y es una madre trabajadora que tuvo que luchar después de la muerte de su esposo, en 2015. Pero continuó nadando hasta lograr el Oceans y lanzó su primer libro en inglés, Like the Heart of the Sea. Es fuerte, resistente y desinteresada; se ha enfrentado a la adversidad, obstáculos inesperados y desafíos que podrían parecer insuperables”, dijo.