Gretel & Hansel…una terrorífica y gastronómica película

El Confesionario

Por: Ray Zubiri

No sé si a ustedes alguna vez les contaron el cuento de Hansel y Gretel, si es así, saben a lo que refiere el título de este escrito sino tienen que ver esta película dirigida por Oz Perkins que una oscura reinvención del clásico cuento de hadas de los hermanos Grimm publicada en 1812, la cual tuve la oportunidad de ver previo al estreno y la historia inicia hace mucho tiempo, en una tierra maldita, una niña (Sophia Lillis) a quien recordamos por (It Chapter Two, la serie de HBO “Sharp Objects” ), y su hermano pequeño (Sammy Leakey) son obligados a abandonar su hogar familiar para buscar comida y trabajo. A pesar de la ayuda de un noble cazador Charles Babalola (The Legend of Tarzan y la exitosa serie de Netflix Black Mirror ) se desorientan y se pierden en un bosque profundo y oscuro.

Cuando se topan con una cabaña mágica, habitada por una anciana (Alice Krige) (de la serie de Netflix The OA, la serie de Amazon Carnival Fila y Star Trek) aparentemente amable, Gretel y Hansel creen que han encontrado refugio. Pero las fiestas ilimitadas de la mujer en tiempos de hambruna, además de los extraños murmullos de niños perdidos y encarnaciones mágicas en su hogar, sugieren que todo puede no ser lo que parece.

¿Puede Gretel proteger a su hermano menor o sucumbirá a las tentaciones que se levantan dentro de ella? Algo malo se acerca, en esta oscura reinvención del clásico cuento de hadas.

Esta es una historia de empoderamiento femenino de hecho si son observadores el nombre de la película está invertido empieza mencionando a Gretel.

Este filme es producido por Automatik y Orion Pictures. El rodaje tuvo lugar en Irlanda y en Ardmore Studios, Wicklow de hecho el director Oz Perkins no´mas para que se den un quemón su padre Anthony Perkins interpretó a Norman Bates en PSycho de Alfred Hitchcock.

Otra cosa que me da mucho gusto es que el oriundo de Michoacán Galo Olivares, es el director de fotografía en esta cinta y famoso por la galardonada ROMA con Alfonso Cuarón.

Galo fue reconocido como uno de los 10 directores de fotografía de Variety para seguir en 2019.

Alfonso Herrera será protagonista de “Las Bravas F.C.”

Turner Latin America y The Mediapro Studio anuncian el comienzo el rodaje en el mes de marzo de “Las Bravas F.C.”, la serie de ficción ambientada en torno a un equipo de fútbol femenino llamado basada en una idea de Enrique Pérez Vergara, “Flipy” se estrenará este año por la pantalla TNT México.

Ocho episodios de 45 minutos, “Las Bravas F.C.” gira en torno a un modesto equipo de fútbol femenino de una pequeña localidad mexicana para narrar una historia de superación, donde los valores del trabajo en equipo y el arraigo de sus protagonistas determinan sus relaciones.

El sueño de este equipo llanero es ganar el campeonato regional de fútbol femenino. Pero conseguirlo no va a ser fácil. Necesitarán el apoyo de un entrenador profesional, trabajo que recaerá en el exjugador de élite, Roberto Casas, al que da vida el actor mexicano Alfonso Herrera a quien hemos visto en (Sense 8, La reina del Sur, El Dandy). Obligado a dejar el terreno de juego a causa de una afección cardiaca y con cierto aire de ídolo caído, Casas aceptará el trabajo por culpa de una apuesta, lo que le obligará vencer sus prejuicios porque no considera al fútbol femenino un deporte.

De ahí el doble reto de superación que plantea la serie, el de las jugadoras por conquistar su sueño y el de Velarde por adaptarse a su nueva realidad, regresar a sus orígenes y afrontar el nuevo reto que tiene por delante.

Una historia bonita de esas que te dan gusto ver y te dejan algo para tu vida o te impulsan a seguir adelante. En el equipo de guion de la serie están personalidades como como José Javier Reguilón (Vis a Vis, Chiringuito de Pepe, El Barco), Luis Gamboa (Diablero, Paquita la del Barrio, Ingobernable), Paula Rendón (Julia VS. Julia, Impresentables, Poder S.A.) y Helen Santiago (FitLife, Sopa de Gansos, ESportsG) así que hay que esperar su estreno este año.

¡Besos en su boca…del estómago!

¡Hasta la próxima!