Puebla: un destino gastronómico

Arlette Hernández

Desde hace cinco años, Culinaria Mexicana ha publicado LaGuía México Gastronómico,que incluye los 120 mejores restaurantes de México. Sesenta profesionales de la industria gastronómica eligen cada año a los ganadores. En 2020, dentro de este rankingse incluyen cuatro restaurantes ubicados en la capital poblana. Vale la pena conocerlos:

Visita uno de los lugares con mayor tradición, El Mural de los Poblanos, reconocido por su oferta de cocina tradicional, así como por el famoso mural del artista Antonio Álvarez Morán, que reúne a los personajes que han conformado la historia del estado. O dirígete al restaurante Augurio —en sus dos espacios: en el Centro Histórico, en el Hotel Quinta Esencia, y en el Centro Comercial Solesta—, proyecto del chef Ángel Vázquez, quien retoma los recetarios familiares para ofrecernos una propuesta en la que, además de platos reconocidos como el mole o los chiles en nogada (en temporada), da su lugar a deliciosos antojitos como tlacoyos, tostadas y chalupas. En 2017, Augurio fue reconocido como Mejor Restaurante Nuevo por los Gourmet Awards México. Publicaciones como el diario estadounidense The New York Timesy la revista Forbeshan dedicado artículos al restaurante, alabando la calidad de su cocina y, en particular, el sabor de su mole.

Pero, además de la cocina tradicional, la oferta gastronómica en Puebla tiene opciones contemporáneas. Conoce Moyuelo, del chef Fernando Hernández, que, a partir de platillos típicos como la cemita, explora y conforma nuevos platos.

Otra alternativa de gastronomía contemporánea es Intro, primera propuesta del chef Ángel Vázquez, inaugurado hace 17 años, y presente en la Guía México Gastronómico desde hace cinco. La cocina de Intro se ha orientado a promover la integración de diferentes culturas, respetando sus tradiciones, pero interpretándolas.

El chef Vázquez evoca sabores emblemáticos de países como Francia, Marruecos y Tailandia, sin apegarse rigurosamente a los recetarios tradicionales. El restaurante es una referencia en Puebla, y le ha dado al chef reconocimiento dentro y fuera de México.

Organízate y visita Puebla con tus amigos o familiares. No te la puedes perder.