La BUAP ha perdido su autonomía desde 1990, afirma Luis Ortega Morales

Hipólito Contreras

La Benemérita Universidad Autónoma de Puebla perdió su autonomía desde 1990, ni José Doger, ni Enrique Doger, ni Alfonso Esparza han dicho una palabra cuando el gobierno federal de Peña Nieto, Vicente Fox impusieron a la universidad los planes y programas de estudio, decidieron los salarios de los trabajadores, el CONACYT decidía qué se investigaba en el país, incluyendo a la BUAP, afirmó Luis Ortega Morales, sedicente profesor jubilado.

Aseguró que todos los recursos, los planes de desarrollo de la BUAP no los hacía el consejo universitario sino la comisión de hacienda de la Cámara de Diputados federal, ahí se decidía el presupuesto, se entregaba la plantilla de trabajadores.

Yo, señaló, soy trabajador de tiempo completo B, si me retiro de la universidad mi plaza queda vacante, las autoridades han cerrado todas las plazas, los profesores de tiempo completo se han reducido casi a la nada, la BUAP está llena de profesores hora clase, con un salario pírrico, la Secretaría de Hacienda en la época de Peña Nieto y Fox tomaron decisiones en las universidades públicas y nadie dice nada.

Ahora, expresó, que se está planteando que se transparenten los recursos universitarios no quieren, si el rector no tiene nada que esconder, debe publicar todo el ejercicio económico, que publique la nómina, solicitó al rector que publique la nómina de jubilados para ver la diferencia que existe entre los jubilados de base, hay trabajadores que no tienen las mismas prestaciones de los trabajadores que sí las tienen, yo firmé el primer contrato de los trabajadores académicos, había prestaciones que ahora no existen, por ejemplo el servicio médico era gratuito, ahora lo cobran.