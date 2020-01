La desaparición del Seguro Popular es un golpe a los mexicanos, afirma dirigente del PRI

Hipólito Contreras

El gobierno de Morena suprimió el Seguro Popular y en su lugar creó el INSABI que para nosotros no tiene prevención, no cumple con las expectativas en materia de salud, afirmó Lorenzo Rivera Sosa, dirigente estatal del PRI.

Comentó que lo importante en los programas de salud es que existan medicamentos, médicos, enfermeras y equipos y que no se cobre en los hospitales de tercer nivel y atención de enfermedades como el cáncer.

Comentó que el INSABI es una herramienta a costa de los pobres, como lo afirma el dirigente nacional del PRI, Alejandro Moreno, es un cobro que desdice al gobierno que decía que primero los pobres.

Destacó que en Puebla el 50.2 de los habitantes estaban inscritos en el seguro popular, más de tres millones de personas lo tenían, ahora desapareció, la Comisión de la salud, no hay reglas claras en el llamado INSABI, puede suceder como las estancias infantiles, se cayó ese programa que atendía a las mujeres trabajadoras, creaba oportunidades de empleo.

En el INSABI, agregó, no existen reglas claras, no hay medicamentos, no hay afiliación aún, hay cobros indebidos, esto no sucedía en los gobiernos priistas en el que el Seguro Popular se fortalecía, era sin costo para el primero y segundo nivel, se cubría el cáncer y el sida, se contemplaban trasplantes, el cambio del programa es un golpe a los mexicanos.