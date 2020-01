Estamos cometiendo errores de kínder y de primaria en la administración: Iván Herrera

María Arévalo

El regidor de Morena, Iván Herrera Villagómez, exigió a la presidenta municipal, Claudia Rivera Vivanco, a pedir a los secretarios a que hable con sus secretarios debido a que ya es constante que se registren este tipo errores, pues el tema de los bolardos no tiene un diagnóstico, por lo que se está gobernando como en kínder.

“Presidenta yo te pido que hables con los secretarios porque ya ha sido constante que pasen estos casos y la verdad parecen inexpertos, una parte de la política pública lo más más básico que para implemente cualquier programa de política pública se tiene hacer un diagnóstico y cualquiera lo sabe y no lo hacen; estoy de acuerdo que debemos privilegiar al peatón pero errores de este tipo parecen de kínder, de primaria”, expresó.

Aseveró que de seguir así cada vez que presenten un proyecto seguirán cometiendo las mismas fallas, señaló que esta administración ya no puede continuar, por lo que tienen que replantear la forma de hacer gobierno.

“Una de las grandes críticas que le hicimos al Morenovallismo y al Galismo, era que no escuchaban a los ciudadanos y que no era un gobierno cercano a la gente, ya muerto el niño tapamos el pozo, ya no podemos seguir así, con toda humildad te pido presidenta de la manera más humilde que ya los secretarios dejen su soberbia y entiendan que el pueblo es el que manda”, reprochó.