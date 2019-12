Desde Tlaxcala: Emite CEPC recomendaciones para prevenir accidentes durante fiestas de fin de año

Rossi A. G.

• La dependencia estatal distribuirá folletos con información sobre el tema entre la población para prevenir incidentes durante la celebración de fin de año.

La Coordinación Estatal de Protección Civil (CEPC) emitió una serie de recomendaciones a la población para prevenir accidentes por el uso o manejo de pirotecnia durante las celebraciones de fin de año.

José Antonio Ramírez Hernández, titular de la CEPC, resaltó que personal de la dependencia estatal distribuirá folletos en diversos municipios de la entidad con información sobre este tema y con la finalidad de reducir incidentes por el uso de material pirotécnico.

En este sentido, Ramírez Hernández agregó que la entrega del material impreso iniciará en los municipios de Tlaxcala, Apizaco, Huamantla, Calpulalpan, Zacatelco, San Pablo del Monte y Tlaxco.

El funcionario estatal subrayó que el uso y manipulación de artefactos pirotécnicos pueden causar lesiones, quemaduras o sorderas pasajeras, por lo que invitó a la población en general a mantener especial cuidado con este tipo de material.

Cabe señalar que entre las recomendaciones destacan vigilar que niñas y niños no compren o usen este tipo de dispositivos, en caso de que no exploten no insistir en prenderlos, apagarlos con abundante agua y evitar guardarlos en los bolsillos.

Además, no encender al mismo tiempo los fuegos artificiales o cerca de vehículos, dirigirlos a las personas, animales, casas o árboles, entre otras.

En caso de sufrir alguna lesión, la CEPC recomienda no lavarlas con agua fría, evitar colocar cremas, pomadas caseras o medicinales y cubrir la zona afectada con paños limpios, toallas o sábanas, en caso de presentarse algún accidente ocular no tocar o utilizar alguna pomada sobre los ojos.

Finalmente, se recomienda a las familias tlaxcaltecas tener a la mano el número de emergencias 911 para solicitar apoyo en caso de ser necesario, además de acudir al Centro de Salud más cercano en caso de sufrir algún accidente.