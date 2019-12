Cristiano Ronaldo gana por sexta vez el premio Globe Soccer a mejor jugador

ESPN

Cristiano Ronaldo, delantero internacional portugués del Juventus, ha sido galardonado este domingo por sexta vez como mejor jugador de la temporada en la gala de los premios Globe Soccer 2019, celebrada en Dubai.

Cristiano Ronaldo, ganador en seis de las nueve ediciones de estos premios, superó en la votación final al argentino Leo Messi, al holandés Virgil van Dijk y al egipcio Mohamed Salah.

La mejor jugadora de 2019 ha sido la inglesa Lucy Bronze, en tanto que el jugador revelación del año ha sido el portugués Joao Felix, del Atlético de Madrid.

El mejor club de 2019 ha sido el Liverpool, y su entrenador, el alemán Jürgen Klopp, el mejor técnico de una temporada en la que logró la Liga de Campeones.

El premio al mejor director deportivo de 2019 recayó en Andrea Berta, del Atlético de Madrid.

