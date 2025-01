Laureano Brizuela ultima detalles de su nuevo disco que grabó en Argentina y que lanzará el próximo mes

El sábado 8 de marzo vuelve a presentarse en el icónico entró de espectáculos La Maraka en la Ciudad de México

Por Mino D’Blanc

Laureano Brizuela volverá a presentarse en La Maraka, uno de los principales centros de espectáculos de la Ciudad de México, el sábado 8 de marzo del presente año.

En el concierto que dará acompañado de su banda, interpretará sus emblemáticos éxitos como “Viento del Sur”, “Amándote”, “Alborada”, entre muchos otros, que lo han consagrado como una de las figuras más importantes del rock en español en las cuatro décadas que lleva de trayectoria artística.

La presencia del icónico artista en el majestuoso escenario de La Maraka es parte de la evolución de dicho recinto, el cual, durante más de 65 años y en distintas etapas ha recibido a cantantes y grupos de los diferentes géneros musicales.

Cabe mencionar que en el 2024 el cantante, compositor y productor argentino tuvo un sold out en dicho inmueble y haciendo que el público asistente gozara de una noche sin duda alguna inolvidable. Por lo que invita a todos sus fans, así como a propios y extraños que no pudieron asistir ese día y por qué no, también a los que estuvieron presentes, a disfrutar la experiencia auditiva y visual en vivo de su talento, de sus canciones.

Actualmente “El Ángel del Rock”, como es también conocido, se encuentra en la ciudad de Buenos Aires, Argentina, ultimando los detalles de su nuevo material discográfico que ya grabó y en el que incluye precisamente algunos de sus éxitos, así como nuevos temas. Cabe mencionar que él es el productor junto con Dany Villa. Dicho álbum lo lanzará en el mes de marzo.

En relación a la gira que está realizando, Laureano Brizuela comenta que responde a su necesidad de recorrer los escenarios en los que se hicieron sus más grandes éxitos y que forman parte del espectáculo que actualmente presenta por toda la república mexicana.

Para poder asistir al espectáculo de Laureano Brizuela en La Maraka los boletos se adquieren a través del sistema Ticketmaster. El acceso será a partir de las 20:30 horas. El establecimiento cuenta con estacionamiento y valet parking.