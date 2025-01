Benavidez vs Morrell: ¿Dónde y a qué hora ver la pelea en vivo?

ESPN

David Benavidez y David Morrell se enfrentan en una pelea estelar de peso semipesado el sábado en Las Vegas. Busca aquí cómo ver el evento en EE. UU. y en México por Disney+.

David Benavidez y David Morrell se enfrentan en una pelea importante de peso semipesado el sábado 1 de febrero en el T-Mobile Arena de Las Vegas que puedes ver por Disney+ en México.

La cartelera estelar comienza a las 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET; PBC PPV en Prime Video transmitira el evento en EE. UU.

El ganador de Benavidez-Morrell se posicionará para una pelea con el ganador de la revancha por el título indiscutido de la categoría entre el monarca Artur Beterbiev y Dmitry Bivol, quienes pelean el 22 de febrero en Arabia Saudita. Benavidez llega a la pelea como el monarca interino del CMB, mientras que Morrell es el monarca ‘regular’ de la AMB.

Benavidez (29-0, 24 KOs) ha perseguido a la máxima estrella del boxeo, Canelo Álvarez, durante años. Álvarez no ha mostrado ningún interés en un enfrentamiento de ese tipo, por lo que Benavidez dio el salto de 168 a 175 libras este verano con una victoria por decisión sobre Oleksandr Gvozdyk.

Benavidez, de 27 años, es un ex campeón en dos ocasiones en la categoría de 168 libras. Está clasificado como el número 3 por ESPN en la categoría de 175 libras detrás de Beterbiev y Bivol; el cubando Morrell, de 26 años, es el peso semipesado número 4 de ESPN.

Benavidez enfrenta un prueba difícil en Morrell (11-0, 9 KOs), quien también pasó al peso semipesado este verano. Enfrentó la pelea más desafiante de su carrera en una victoria por decisión unánime sobre Radivoje Kalajdzic en agosto.

¿Dónde y a qué hora ver la cartelera Benavidez vs Morrell?

La transmisión de la cartelera principal de Benavidez vs Morrell comenzará a la 7 p.m. CDMX / 8 p.m. ET el sábado 1 de febrero por Disney+ en México y por PBC PPV en Prime Video en EE. UU.

La cartelera Benavidez vs Morrell (sábado 1 de febrero)

• Pelea de campeonato: David Benavidez vs. David Morrell Jr., 12 rounds, por los títulos semipesado CMB interino de Benavidez y AMB de Morrel

• Pelea de campeonato: Brandon Figueroa vs. Stephen Fulton, 12 rounds, por el título peso pluma CMB de Figueroa

• Isaac Cruz vs. Angel Fierro, 10 rounds, superligero

• Jesús Alejandro Ramos Jr. vs. Jeisón Rosario, 10 rounds, superwelter

• Yoenli Hernández vs. Angel Ruiz Astorga, 10 rounds, mediano

• Mirco Cuello vs. Christian Olivo, 10 rounds, pluma