Alejandro Sanz y Grupo Frontera fusionaron su talento en “Hoy no me siento bien”

Segundo sencillo que lanza el cantante español bajo el sello discográfico Sony Music

Por Mino D’Blanc

Una de las colaboraciones en la música en español que jamás cualquiera hubiera imaginado es la de Alejandro Sanz con Grupo Frontera. Pero el jamás definitivamente no existe en el talento e inspiración del icónico cantante y compositor español y más cuando México es uno de los países que más quiere y más admira en todos los sentidos. Y también dicha palabra no encaja en el objetivo principal del grupo que es uno de los más importantes del momento en la música mexicana actual y cuyo esfuerzo constante por alcanzar nuevas alturas creativas es una de sus principales características, por lo que han trabajado con cantantes y agrupaciones de reconocido prestigio como Peso Pluma, Shakira, Carin León o Bad Bunny con quien lanzaron el éxito “un x100t0”.

Todo este preámbulo sin dejar de mencionar que la agrupación formada en Edinburg, Texas en el año 2022 y que ya obtuvieron su primer codiciado Latin Grammy en la categoría de “Mejor Álbum Norteño” por su producción “El Comienzo”, sirve para confirmar que el jamás queda fuera de cualquier probabilidad para Alejandro Sanz y Grupo Frontera, ya que acaban de lanzar “Hoy no me siento bien”, canción que ya está disponible en todas las plataformas musicales y que desde el primer momento acaparó todos los ratings.

Dicha colaboración surgió de forma orgánica y natural por parte del artista y de la agrupación. “Para nosotros trabajar una canción como “Hoy no me siento bien” con un artista de la talla de Alejandro Sanz nos da mucho orgullo, porque le tenemos un respeto infinito. Estamos encantados con el resultado final, la fusión de géneros le da una dimensión brutal al tema. Además del hecho de haberlo podido trabajar mano a mano con él y con Edgar (quien es el productor del grupo) nos permitió añadir un trocito de nuestro imaginario musical en la canción de una manera muy natural”, discernieron los integrantes del Grupo Frontera.

Al igual que “Palmeras en el jardín” y que es el sencillo previo de Alejandro Sanz, “Hoy no me siento bien” tiene un videoclip muy especial dirigido por el realizador Gregory Ohrel, quien hizo lo mismo con la brillante pieza audiovisual del anterior lanzamiento y por dicha razón, no resulta extraño que el reconocido artista español haya querido volver a contar con su colaboración. Para la trama del video, Sanz tuvo la intención de recrear una fiesta de barrio al más puro estilo mexicano y lo lograron.

La producción de “Hoy no me siento bien” es del experimentado y talentoso Edgar Barrera, considerado uno de los más importantes en el contexto del mercado latino actual. Destaca en esta canción la participación en los arreglos de Luis Miguel Gómez Castaño “Casta”, quien poco a poco se ha ido convirtiendo en uno de los colaboradores usuales del equipo del artista español.

Cabe mencionar que “Hoy no me siento bien” es el segundo sencillo que Sanz lanza bajo el sello Sony Music. El primero fue precisamente “Palmeras en el jardín”. Ambas canciones forman parte de lo que será su nuevo disco.