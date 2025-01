Frida Kahlo, el musical: La vida de la pintora llega a los escenarios

EXCELSIOR

Las actrices Karen Espriu y Frida Moreno protagonizan esta producción teatral de Gerardo Quiroz, que abordará la vida de la pintora mexicana, esposa del pintor Diego Rivera, con canciones originales y desde un punto de vista inspirador y positivo

A través del tiempo, la complejidad de la vida de la pintora mexicana Frida Kahlo (1907-1954), su fuerte personalidad, creatividad y tenacidad, así como las relaciones personales y artísticas que tuvo con otras figuras culturales han sido un motor inspirador de obras de la literatura, el cine, la música y la moda.

En la pantalla, su historia fue recreada por actrices como Ofelia Medina, en Frida, naturaleza viva (1984), Salma Hayek, en Frida (2002); y llegó a la animación a través de Coco (2017). Mientras que en teatro, la propia Medina la llevó a escena en Cada quien su Frida y Ana Karina Guevara hizo lo propio con Kahlo, viva la vida, por mencionar algunas actrices y títulos al respecto.

Mañana, una nueva versión sobre el escenario propone relatar la historia de la nacida en Coyoacán, en la Ciudad de México. Se trata de Frida Kahlo, el musical: La vida de un ícono, que precisamente es una puesta en escena con música en vivo, basada en la biografía escrita por Beatriz Alvarado, Frida Kahlo: La vida de un ícono, del año 2021.

Sobre el Teatro Centenario Coyoacán 2, instalado en la alcaldía donde la pintora nació, se estrenará esta puesta en escena bajo la producción y dirección de Gerardo Quiroz, que tendrá dos Fridas, una adolescente, a cargo de la actriz Frida Moreno (Momo), y una adulta, protagonizada por la actriz, cantante y compositora Karen Espriu.

En una entrevista con Excélsior, la compañía explicó que esta obra “es un viaje a través del tiempo que nos hará conocer, desde 1918 hasta 1954, los momentos más relevantes de una de las pintoras más importantes de Latinoamérica y la catarsis que el dolor dejó en su vida”.

Así lo expresó Karen Espriu, también compositora de música y letras de los 11 temas del musical, inspirados en diferentes momentos de la vida y obra de la pintora.

En ellos, la voz de Espriu estará acompañada, en vivo, al piano por Ignacio Medrano y en la guitarra por Gonx Alcántar.

Es un honor hacer a este personaje y espero estar a la altura de un ícono como es Frida Kahlo, una mujer resiliente, con una fuerza impresionante, que logró trascender no sólo en México, sino a nivel mundial. Es un placer poder representarla.

Llevamos un proceso de casi cuatro meses, desde que a Gerry (el productor y su pareja) se le ocurrió la idea y estuvimos indagando, investigando, viendo todo lo que ella era, lo que hacía, su diario, sus cuadros.

El proceso de la música fue muy rápido y maravilloso. Yo amo componer, amo la música, pero yo siento que este proyecto en particular Dios me lo dio, me inspiró, me dio las canciones y me fue llevando. También sentimos, tanto Gerry como yo, que Frida que nos escogió, porque la veíamos por todos lados, volteábamos y una foto o un cuadro de Frida. Además, el hecho de que sea en Coyoacán, en el lugar en que ella nació lo hace todavía tener más significado”, expresó Espriu en entrevista, tras presentar dos números musicales como prueba de lo que vendrá.

La actriz destacó que éste será un montaje que dejará al público pensando e inspirado, además de provocarle risa y llanto en las diferentes escenas, luego de mostrar las vivencias y el legado de Kahlo con una historia que, a manera de lienzo, dibujará las pasiones y el dolor de una mujer adelantada a su época.

Lo que queremos es mostrar la parte positiva e inspiracional, la parte de esperanza, de resiliencia, porque, en realidad, ella era eso, resiliente, fuerte, valiente, no se dejaba; se caía y se volvía a parar, y eso es lo que queremos, ése es el mensaje: no te caigas nunca.

Desde luego, vamos a ver todos los momentos importantes de su vida, pero de una forma agradable, amable, familiar hasta que muere. Gran parte de su vida la vivió en su cama y eso la hizo una gran pintora, porque a través del accidente que tuvo, ella descubrió que podía pintar y que podía dejar su alma en cada cuadro. Todo lo que no podía hacer en el mundo real, lo llevaba a la pintura”, dijo.

Durante el musical, la Frida adulta se encontrará con la joven y se cuestionará quién es, luego de una vida marcada por el dolor físico.

Éste fue tanto a consecuencia de contraer poliomielitis de niña, pero, sobre todo, tras el accidente que sufrió en 1925, cuando el autobús en el que viajaba fue arrollado por un tranvía y tuvo entonces múltiples lesiones, como la fractura en tres partes de la columna vertebral, dos costillas, la clavícula y el hueso pélvico en tres partes, así como la fractura en 11 partes de la pierna derecha y el pie derecho dislocado, tras lo que experimento alrededor de 32 cirugías y tratamientos con corsés de yeso y otros mecanismos de estiramientos.

Lo dice una de las canciones. Llega un momento en el que tienes tanto dolor y pasas por tantas cosas que te pierdes, se te olvida quién eres y tienes que tener ese momento de enfrentarte contigo misma y decir ‘¿quién soy, a dónde voy, quién era, dónde quedé yo, mis sueños, lo que yo quería?’.

Ese enfrentamiento, que para mí son Las dos Fridas (un autorretrato que pintó), lo van a ver y a vivir en el escenario. Es algo que todo mundo hemos sentido y vivido. Se van a identificar mucho”, reveló.

Karen Espriu señaló acerca de anteriores interpretaciones: “No pienso en ellas. Pienso en lo que Frida ha dejado en mí y lo que pueda yo dejar a la gente que venga de ella en ellos. Todo lo que yo he aprendido de Frida en cuanto a resiliencia, fortaleza y esperanza, espero plasmarlo en la gente que venga; que se lleven esa emoción y ese querer seguir adelante”.

La actriz destacó que ella supo de Frida Kahlo desde niña, pues además ella también nació y creció en Coyoacán: “Ésa es otra coincidencia que tengo con ella, pero ya adentrarme en ella, desde hace cuatro meses, cuando empezamos este proceso de entenderla y sentir a través de ella; tratar de unir su vida a la mía y decir ‘Ah, ya entendí’. Hay muchas cosas que tenemos en común”.

VOZ DE PRODUCTOR

A 71 años del fallecimiento de Frida Kahlo, el director y productor Gerardo Quiroz precisó que es pertinente retomar su historia, porque “se puede analizar y leer eternamente”.

Hablamos de ella porque hay que seguir reivindicando a la mujer, porque era una persona, ideológicamente, certera, autónoma, independiente, una mujer de evolución y reivindicación y creo que faltaba una obra musical completa que hablara de la parte inspiracional de Frida, no sólo de Frida como pintora, sino de la niña, la adolescente; de Frida y sus sueños y el amor y sus decepciones; de los pasajes que la hicieron más fuerte.

No me voy a ir a la parte trágica, sino a la inspiracional que es más intensa cuando analizas que sufrió mucho y que siguió adelante pintando y amando a su país, su familia, su padre y su madre, don Guillermo y doña Matilde. Siempre se hizo responsable de sus decisiones, no le gustaba escuchar consejos y era una mujer certera e independiente, pero también muy resistente. Hemos leído mucho acerca de quién fue y quién sigue siendo, porque el legado no muere.

Justo una de las invitaciones de este proyecto es que dejemos un legado a nivel humano, porque no se deja sólo si eres artista, pintor o escultor, o si cantas, bailas y actúas o tocas un instrumento. Puedes dejar un legado a nivel humano que sea poderoso como padre de familia, con tus consejos, con una manera positiva de pensar, como lo hizo ella a pesar de tanto accidente en su vida”, dijo Quiroz.

El director precisó que tuvo acercamiento con las entidades legales sobre el nombre de Frida Kahlo para producir este musical, tales como Frida Kahlo Corporation y el Fideicomiso del Banco de México.

Con la familia… no. La familia de Frida son bisnietas que vienen, pero yo tuve acercamiento con las entidades legales.

Hubo un arreglo para poder exponer la historia; la revisaron, analizaron y aprobaron. Es un trabajo muy cuidado, literaria y artísticamente hablando, para poner a Frida Kahlo donde se merece.

La adaptación a teatro (del libro) no fue directa, sino que fue tras un proceso de, primero, investigación e información. Hay mucha paja en internet, así que tuvimos que ir a las fuentes fidedignas en este caso, como su diario, sus cartas, y el libro La vida de ícono, de Beatriz Alvarado, que es un extracto poderoso de toda la vida de Frida, con una investigación de más de 25 años.

A partir de ahí, lo que hicimos Samantha Salgado y este servidor fue ficcionarlo y que ella misma narre su vida en un espectáculo que ya no es unipersonal, porque tengo bailarinas y a Frida pequeña, pero es narrado por la misma Frida, sin quitar o agregar nada que ella no haya dicho, pública o privadamente, en algún momento”, explicó el productor.

Gerardo Quiroz enfatizó que, a diferencia de otras puestas en escena, Frida Kahlo, el musical tiene música original y no se centra en la parte trágica de su vida solamente, como otros trabajos, sino “en la humana, tierna, feminista y de reivindicación de las mujeres, adelantada a su tiempo, y su arraigo a Coyoacán, México, su ciudad, su comida y sus artesanías.”

Su legado no está en sus pinturas, sino en su resiliencia. Ésa es la clave”, concluyó Quiroz.

FRIDA KAHLO, EL MUSICAL: LA VIDA DE UN ÍCONO

Dramaturgia: Gerardo Quiroz y Samantha Salgado.

Dirección: Gerardo Quiroz Acosta.

Elenco: Karen Espriu, Frida Moreno Momo, Karina Amin Lozano y Ale Monterde.

Lugar: Teatro Centenario Coyoacán 2. (Avenida Centenario 159, colonia Del Carmen).

Horarios: Sábado 18:00 y 20:00 horas.

Boletos: 540 pesos, vía gqticket.com y taquilla.

TERNURA Y EMOCIÓN

La actriz Frida Moreno Vázquez, de 23 años, recreará al personaje adolescente de Frida Kahlo en este musical.