“Sano juicio” es el nuevo corrido de Aldo Trujillo

A la par de su carrera artística, creó su fundación sin fines de lucro.

Por Mino D’Blanc

“Sano juicio” es el nuevo sencillo de Aldo Trujillo, mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Tras pasar una etapa muy difícil en su vida personal el talentoso cantautor mexicano se levantó como todo un triunfador que es y presenta este tema en género corrido que no es solo una canción, sino que es una alegoría de su propia vida. Un reflejo de lucha, aprendizaje y fortaleza que promete conectar con el corazón de todos los escuchas.

“Sano juicio” es autoría del propio Aldo Trujillo bajo su sello disquero Godking Récords. Relata la experiencia que le tocó vivir en los últimos tiempos donde detalla la mala racha que ha pasado, las lágrimas que ha derramado al estar lejos de su familia, ausente en cumpleaños y navidad, además, aguantando críticas, juicios y ataques infundidos por personas que no conocen su sentir.

En tono nostálgico, el artista sonorense recuerda cuando era un niño lleno de ilusiones y fantasías y cómo se ha sentido traicionado hasta por personas que consideraba amigos. Por ende, la canción es una reflexión, un autorretrato de él mismo en donde desnuda su alma y acepta que no es perfecto, pero se esfuerza por ser mejor persona y gente respetable, enfocándose en sus objetivos, deseando ser noble de corazón y como un guerrero ya está listo para continuar con la pasión de cantarle a sus fans y a toda la gente historias de la vida real.

Aldo Trujillo aseveró: “entiendo que en esta actualidad quizás este mensaje no es lo que está en la moda de nuestra bella industria de la música, ya que en estos días se habla solamente de lujos, dinero, vicios, sexo, excesos, violencia, y cosas materiales que en realidad no son tan importantes como las enaltecen, pienso a manera personal. He sido un chico que ha sufrido y vivido diferentes etapas a lo largo de mi vida, cosas bonitas y cosas que me han partido el corazón. Pero el objetivo que tengo en esta ocasión es tocar los corazones sensibles de mis semejantes y hacerles saber que no están solos. Si estás pasando por un momento difícil, aquí tienes a tu amigo que desde hoy está en su Sano Juicio, por mí, por mi hijo, por mi público, y por la gente que amo y que me ama”.

Recientemente él creó su propia fundación sin fines de lucro llamada “Godking Blessing Foundation”. El Día de Reyes organizó un evento para niños de bajos recursos en su tierra natal donde repartió juguetes y golosinas, además de que los llenó de mucha diversión, música y amor, por lo que los pequeños pasaron junto a él una tarde feliz.