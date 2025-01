Desde el Terror: Majid Salek Mahmoudi, el iraní que se volvió asesino cuando su mujer se metió con el primo

El 24 de febrero de 1985, los agentes de primera división de una unidad especial lograron detener e identificar el Chevrolet verde en la plaza Baharestan de Teherán . El conductor era un hombre de mediana edad y de ascendencia azerí . Al registrar el coche, la policía encontró numerosas prendas de mujer, así como una cuerda blanca de un metro de largo en el interior del motor.

Suicidio

Ahmed Mohagheghi, en su libro Hunt for the Last Killer, describió la muerte de Majid Salek Mahmoudi: “A las 21:30 del 8 de mayo de 1985, cuando entré en la sala del tribunal, me enviaron un mensaje para que me pusiera en contacto con el fiscal de inmediato. Cuando llegué a la oficina del fiscal, el guardia dijo que era como si alguien en prisión se hubiera suicidado. Recibí una llamada telefónica de la prisión de Qasr .