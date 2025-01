México humilla al Inter de Porto Alegre en partido amistoso desde Brasil

EL HERALDO DE MÉXICO

México se encaminó a su gran prueba en Brasil cuando enfrentó al Internacional de Porto Alegre en uno de los partidos más interesantes de esta gira sudamericana donde también enfrentarán al River Plate en Argentina, buscando sumar minutos y encontrar un mejor desempeño.

Javier Aguirre tuvo que vivir un calvario para poder formar a esta selección, pues diversos clubes le dijeron que no a los llamados de jugadores importantes, siendo que mencionó que aunque se había hablado de una fecha dos en la Liga MX sin seleccionados, ninguno quiso participar abiertamente.

“Yo quería someter a los jugadores a otro ambiente, a un ambiente al que no están acostumbrados, cómo se comportan, en principio fue una idea buena, de hecho la asamblea aprueba jugar la Jornada 2 sin seleccionados. Después del revés, vemos que no se toca el tema en la siguiente asamblea, no hay manga abierta, los entiendo, tenían argumentos. Duilio le echó ganas cabildeando, armamos una selección que es capaz”, dijo Javier Aguirre.

Tuvo que llamar a diversas jóvenes promesas que vivieron sus primeras convocatorias a una selección mayor, siendo esta una buena oportunidad para ver cómo es que se desenvuelven varios jugadores en un ambiente como lo es Brasil, una ciudad muy complicada.

México derrota al Inter de Porto Alegre por dos goles a cero

El equipo mexicano salió a la cancha con ganas de triunfar, por ello, bajo los pies de Efraín Álvarez, jugador de Xolos y que alguna vez fue elogiado por Zlatan Ibrahimovic como una futura estrella, dictaminó el ritmo de juego, repartiendo como si de un enganche se tratará, resolvió de buena manera los primeros minutos de México.

Y es que Erik Lira, excelente mediocampista defensivo de Cruz Azul, abrió el marcador al minuto 34, mientras que Jorge Ruvalcaba al 46 le dieron la victoria al equipo mexicano, que pudo sobresalir de buena manera tras los embates del Inter de Porto Alegre, uno de los mejores equipos de Brasil.

En el segundo tiempo, México perdió varias oportunidades por lo que el partido comenzó a perder emoción, esto también sumado a que el Inter de Porto Alegre decidió hacer cambios para refrescar su plantilla, recordando que pidió que se pudieran realizar nueve sustituciones.

La Selección Mexicana de Javier Aguirre consiguió un complicado triunfo en una de las canchas más importantes de Brasil y así como prepararse para su próximo enfrentamiento, donde además jugará en contra de River Plate en una cancha como El Monumental.