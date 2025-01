Derecho de piso, línea de investigación INDISPENSABLE en el caso Zacachimalpa

DEBATE

Menos de un mes después de su designación en el Congreso local como titular de la Fiscalía General del Estado (FGE), Idamis Pastor Betancourt se encuentra frente a una de sus primeras investigaciones de gran expectativa, no solamente mediática y política, sino también social: El asesinato de Juan Manuel Zenteno, candidato a la presidencia auxiliar de San Pedro Zacachimalpa.

Como era de esperarse, yo diría que automáticamente la gente relacionó el homicidio de Juan Manuel Zenteno con el plebiscito del que formaba parte y, sin duda, Idamis Pastor y sus colaboradores tendrán que ir al fondo del asunto y seguir todas las líneas de investigación, para esclarecerlo y atrapar a los responsables materiales e intelectuales: Asesinan a candidato a la presidencia auxiliar de Zacachimalpa

Sin embargo, información confiable enfatiza la necesidad de que la FGE analice el entorno PERSONAL y ECONÓMICO de la víctima, ya que, alertan, un eventual caso de derecho de piso podría estar atrás del asesinato. Esta posibilidad se refuerza por el hecho de que también resultó lesionada su esposa, lo que deja entrever que los ejecutores llevaban la intención de mandar un mensaje claro al atacar a quien estuviera al lado de Juan Manuel Zenteno y/o a la persona más cercana a él.

Los plebiscitos en las juntas auxiliares de la entidad suelen ser apasionados, competidos, cerrados y polarizados; sin embargo, el ayuntamiento de Puebla ha sido pulcro, imparcial e institucional al asegurar un PISO PAREJO en la contienda: Habrá ley seca por plebiscitos en juntas auxiliares el 26 de enero: José Chedraui

SEGURIDAD, PRIORITARIA Y TAREA CONJUNTA

Después de 6 largos años en que a nivel federal la supuesta “estrategia” de seguridad pública consistía en “abrazos y no balazos” y/o acusar con sus mamacitas a los delincuentes, es lógico que persistan los graves problemas de delincuencia en el país y, obviamente, Puebla estado y capital no son islas, sino que colindan con entidades complejas en este rubro, como Morelos, EdoMéx, CdMéx, Veracruz, etc.

Pero, desde que asumió su cargo como presidente municipal, Pepe Chedraui no ha escatimado respaldo a las estrategias federal y estatal de seguridad pública y no dudó en sumarse a la propuesta de asumirla como MÁXIMA PRIORIDAD y al trabajo coordinado: Evalúa Pepe Chedraui inicio del plan de seguridad en Puebla capital

Incluso, desde su toma de posesión, anunció la incorporación de patrullas e instalación de centros de reacción inmediata en las 17 juntas auxiliares, unidades habitacionales y parques industriales, porque el combate EFECTIVO a la delincuencia es una exigencia ciudadana desde hace bastante tiempo: Ayuntamiento de Puebla incorporará 200 patrullas: Pepe Chedraui

Así que el condenable homicidio de Juan Manuel Zenteno deberá investigarse y castigarse a fondo, porque fue una estremecedora y sangrienta prueba de que TODOS podemos –en algún momento – ser víctimas de estos ataques. Y que los actores políticos que participan en los plebiscitos de las juntas auxiliares demuestren, al menos una vez, altura de miras y no traten de lucrar electoralmente con lo sucedido.