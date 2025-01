Poblanos se exhiben como el quinto estado del país con más homofobia

DEBATE

Del 2017 a la fecha, se han denunciado 130 incidentes de violencia y/o discriminación contra personas LGBTQ+ en Puebla, que, con este número, está empatado con Nuevo León como la quinta entidad con más casos de homofobia, transfobia, etc, de acuerdo a Visible, una plataforma en línea que registra incidentes de este tipo.

“Visible es la primera plataforma en línea que permite reportar incidentes de violencia y discriminación cometidos hacia las personas LGBTQ+ en México. La plataforma es administrada por Amicus” y, como ella misma lo asevera, su importancia radica en la falta de información de dicha comunidad y, por ende, se requiere con urgencia hacer notar la violencia y discriminación que sufren, para crear leyes y políticas que mejoren su realidad.

Entre 2017 y 2025, Visible ha recibido 130 reportes de ataques contra personas LGBTQ+ en Puebla. El año pasado se denunciaron 4, en 2023 fueron 25, en 2022 ¡51! (el de mayor cantidad de casos de homofobia, transfobia, lesbofobia, etc), 19 en 2021, 14 en 2020, 7 en 2019, 9 en 2018 y uno en 2017.

Llama la atención que el peor estado del país sea la Ciudad de México, con 684 reportes, pese a su fama de tolerancia y apertura. Le sigue Estado de México, con 484 incidentes y después están Guanajuato (322) y los mencionados Puebla y Nuevo León (130): Estigma y discriminación prevalecen como barreras significativas para mejorar la salud de las personas trans

¿ENTIDADES CON MENOS HOMOFOBIA Y/O LESBOFOBIA…O VÍCTIMAS RESIGNADAS?

Otras entidades con notorias cifras de violencia y/o discriminación a la población LGBTQ+ son Veracruz, 123 sucesos, a pesar de que también goza de cierto prestigio como un sitio con tolerancia, inclusión y apertura. El octavo sitio es para Querétaro: Presentan en el Congreso iniciativa de Ley para el Fomento de la Igualdad, Prevención y Erradicación de la Discriminación

En contraste, donde se han registrado menos reportes son Durango (13), Nayarit (15), Campeche y Tlaxcala (16). Esto no implica –necesariamente- que en dichas entidades no se practique la homofobia, sino que, tal vez, las víctimas no denuncian o ignoran qué hacer en este tipo de situaciones.

Como entidad, recientemente Puebla podría avanzar en la cultura y práctica de tolerancia, respeto e inclusión hacia las personas LGBTQ+, porque la legislatura local recién iniciada contará con Gaby Chumacero Rodriguez, quien se convertirá en la primera diputada trans en la historia de dicho poder, aunque esto todavía no se concreta: Gaby Chumacero: Representación de la comunidad LGBTQ+ en el Congreso de Puebla

Pero, a nivel nacional y estatal, falta mucho para erradicar la violencia y discriminación hacia esta comunidad, como lo demostró que, en enero del año pasado, el propio ex presidente y sedicente “humanista”, Andrés Manuel López Obrador, tuvo que pedir una disculpa a la ex diputada federal trans de su mismo partido, Salma Luévano Luna, tras referirse a ella, primero, como “un señor vestido de mujer”: AMLO ofrece disculpas a diputada trans Salma Luévano por comentario transfóbico

DESAPARECE EN HUAUCHINANGO JOVEN DE 28 AÑOS Y ACUSAN QUE LA FGE NO ACTÚA

Brigadas de voluntarios buscan a Ángel Ramón Cesáreo, desaparecido en Huauchinango, reportado como no localizado desde el pasado 7 de enero en la junta auxiliar de Venta Grande, Huauchinango.

Ángel Ramón, de 28 años de edad, es originario de Tuxpan, Veracruz, se le vio por última vez el martes07 de enero cuando se dirigía a la comunidad de Teopancingo. En apoyo, vecinos de La Venta han organizado brigadas para buscarlo desde el mismo día que se perdió contacto con él, pero con resultado negativo.

El lunes pasado, familiares pidieron la intervención del gobierno estatal, para que se agilice la búsqueda, acusan que la Fiscalía General del Estado de Puebla solo les da largas en el proceso de investigación.

A la par, piden la solidaridad de la población para dar con el paradero de Ángel Ramón y ponen a disposición los números telefónicos 776 105 5655 y 776 121 4417.