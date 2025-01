Actriz de la película Emilia Pérez vive en Puebla

El Confesionario

Hace unos días se llevó cabo la ceremonia número 82 de los Globos de Oro, en el Beverly Hilton Hotel, la cual es básicamente antesala de los Premios Óscar, donde la cinta francesa inspirada en México “Emilia Pérez” se llevó cuatro de los ocho premios a los que estaba nominada.

Ganadora del Premio del Jurado; del premio a Mejor Actriz, otorgado a Zoe Saldaña; Karla Sofía Gascón, primera mujer trans en recibir dicho premio en la historia del festival; Selena Gómez y la mexicana Adriana Paz en la 77° edición del Festival de Cannes.

Con esta última tuve el gusto de platicar. Aparte de ser paisana, es mi cuasi vecina, porque pocos sabrán que ella vive en Puebla. Sí, ¡así como lo están leyendo!

Adriana Paz es una actriz mexicana de cine, televisión y teatro. Su trayectoria artística es bastante amplia. Ha sido ganadora de tres Premios Ariel a Mejor Actriz (“La Tirisia”, “Hilda” y “La Caridad”). Nominada al Premio Goya en 2017 por su interpretación en la cinta “El Autor”.

—¿Cómo te sientes de estar en una película que es una de las favoritas a los Premios Óscar?

—Saludos a todos. Estoy agradecida con lo que está pasando con mi vida, con mi carrera, con “Emilia Pérez”. Desde la alfombra roja de Cannes, que nunca había pisado, los comentarios de los periodistas han sido sorprendentes, pero el premio mayor es la reacción de la gente. Ver salas llenas de gente que salía muy conmovida. Fuimos a Nueva York, Londres, San Francisco, gente de México y Latinoamérica. La gente empatizaba mucho; se conmovía, se sensibilizaba con la peli. Es una comedia musical, pero no es una comedia musical tradicional. Tiene cosas de drama, de comedia y es difícil encasillarla, pero es un riesgo que el director tomó.

—La única actriz mexicana en la película “Emilia Pérez”. ¿Qué se siente?

—Qué bueno que hablas de eso, porque sí, cuando yo era chiquita me decían, ‘¿qué vas a hacer?’. Pues actuación. Y me decían, ‘estudia algo que sea una carrera, porque eso no es para nosotros”.

Yo crecí en el barrio en frente del aeropuerto. Estudié en escuelas públicas. Me iba en Metro al CCH Oriente; soy cien por ciento UNAM. Y me decían, ‘nosotros, la gente que crecimos aquí, no podemos soñar’, porque no tenemos familia que se haya dedicado al arte y el mundo del espectáculo se ve muy lejano, y yo dije, ‘¡yo sí quiero!

Me empeñé. Fui muy tenaz. Mi familia me apoyó. De hecho mi papá quería que fuera doctora y él me lo confesó, pero esa era su expectativa y eso no hizo que entorpeciera mi expectativa. Me dijo que era muy feliz por verme hacer lo que a mí me gusta. Hoy ellos compran todos los periódicos en los que salgo.

Es muy bonito que la gente me diga que se siente representada por mí y eso es lo único que me interesa; que la gente se dé la oportunidad de soñar.

Las dificultades son muchas. Me ha tocado llorar muchas veces, porque las cosas no han salido como yo he querido. Momentos donde me han ignorado. Aun con toda la carrera que he tenido en México, hay mucha gente que siempre me ha apoyado en todos los sentidos, pero hay otra que no, pero ahora con “Emilia Pérez” llega este reconocimiento a mi esfuerzo de muchos años.

—Millones de personas te vieron en tu paso por Cannes o los Globos de Oro. ¿Qué pasaba por tu mente en esos momentos?

—Sí se puede. Hay que priorizar el trabajo, hay que estar preparado para los momentos de frustración y de dolor, que van a ser muchos, pero hay que soñar, porque las cosas van cambiando, las historias van cambiando y hay que romper los estereotipos.

He tratado de ser congruente con las historias que elijo, pero es un trabajo en equipo. Mi mánager desde el primer momento creyó en mí. Poco a poco he aprendido a creer en mí. Creo que eso es algo bien importante: que los mexicanos tenemos que creer en nosotros, sobre todo a la gente que nos han dicho ‘tú no puedes’, ‘tú no vales’, ‘de dónde vienes’, ‘tú no tienes dinero’. Hay que creer en nosotros y sentirnos bien con nosotros.

—¿Qué sintieron Zoe Saldaña, Karla Sofía Gascón y Selena Gómez cuando te veían como compañera de trabajo?

—Karla, cuando me conoció, me dijo, ‘tienes un montón de premios’, y Zoe, en una entrevista que dio en un programa de Estados

Unidos, habló muy bien de mi trabajo. Son súper cariñosas y hemos hecho un grupo muy bonito. Somos la delegación francesa cuando vamos representando a la película; hay mucha buena onda, buena energía.

—¿Hay nervios aún? —le pregunté a Adriana justo a unos días de que la película se estrene en México.

—Sí, mucho. Que si el vestido, que si caminas, que el cabello; en el set, de saber dónde van las cosas; ¿quiénes son tus compañeros? Es como si llegaras el primer día a clases y en nuestro trabajo de actores esto es muy normal: empezar y luego, a los meses, concluir un trabajo y despedirte.

Aunque te tengo que decir que esta alfombra roja de los Globos de Oro es la primera vez en mi historia que disfruto todo a pesar de todos los contratiempos, porque soy agradecida y positiva, porque quería tener esta memoria como algo bonito, el cómo enfrentas eso y cómo le das la vuelta a las cosas que no están bien.

—¿Como ves la presencia de los mexicanos en el ambiente internacional?

—Los mexicanos tienen una presencia increíble en los festivales. La presencia latina en Estados Unidos y en Hollywood ha sido muy fuerte. Hemos ganado terreno, prestigio; el público está también tomando importancia de todo esto y ahí vamos; me siento muy contenta.

“Emilia Pérez” ha sido seleccionada por la Academia de las Artes y Técnicas del Cine de Francia para representar a dicho país como Mejor Película Internacional en los próximos Premios Óscar, a celebrarse el 2 de marzo de 2025.

El filme aborda la historia de una abogada sobrecalificada e infravalorada, interpretada por Zoe Saldaña, quien se ve envuelta en la vida de un narcotraficante que desea transformarse en mujer.

Este personaje, Manitas, interpretado por Karla Sofía Gascón, es un reflejo de las complejidades del género y la violencia en México.

“Emilia Pérez” mezcla un sinfín de géneros, por lo que ha sido vista como una nueva forma de desafiar las narrativas tradicionales del cine.

Hoy por hoy, “Emilia Pérez” se posiciona como una de las grandes favoritas a levantar el Óscar 2025.

Finalmente, Adriana Paz invitó a sus seguidores a ser humildes, estén donde estén.

—Si algo me mantiene es saber de dónde vengo y por qué estoy aquí. Un saludo a mis amigos de Puebla, porque allá vivo. Un abrazo a todos. Siéntanse orgullosos de quienes son; esfuércense y prepárense y no quiten el dedo del renglón cuando ustedes estén persiguiendo su sueño.

La película tendrá su estreno comercial en cines el próximo 23 enero bajo el sello de Zima Entertainment.

