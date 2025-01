“No me sé rajar” de Alejandro Fernández alcanza el #1

Staff/RG

En Estados Unidos en el Chart Regional Mexicano de Billboard

4 semanas consecutivas #1 Monitor Latino- Aud General- México

Alejandro Fernández, el máximo exponente de la música mexicana, celebra un nuevo logro en su destacada carrera: su interpretación de “No me sé rajar” ha alcanzado el #1 del chart Regional Mexicano de Billboard. Este éxito reafirma el legado de Alejandro Fernández como embajador global del mariachi y la música regional mexicana.

La nueva versión de “No me sé rajar”, producida por Edén Muñoz, rinde homenaje a Vicente Fernández, quien inmortalizó el tema en el cancionero mexicano. Con una mezcla de tradición y modernidad, Alejandro inyecta frescura y sofisticación sonora, consolidando el puente entre generaciones y reafirmando su lugar como un innovador en el género.

“Gracias al público y a los programadores de la radio, por llevar esta canción al número 1.”

“Este proyecto es un homenaje a mi padre, Vicente Fernández…reviviendo sus canciones que son el patrimonio de los mexicanos y latinos por todo el mundo. Juntos, podremos cantar estas canciones a todo pulmón en mis conciertos de ‘De Rey a Rey’ para que nos escuche hasta el cielo.” expresó Alejandro.

“No Me Sé Rajar” ha resonado profundamente en audiencias de todas las edades, convirtiéndose en un éxito rotundo en plataformas digitales y radio, donde ahora lidera las listas más importantes incluyendo 4 semanas consecutivas en la posición #1 en monitor latino audiencia general en su país natal, México.

Este nuevo logro se suma a una trayectoria que sigue inspirando orgullo y emoción, demostrando que Alejandro Fernández no sólo honra la herencia musical de su familia, sino que también continúa elevando la música mexicana a nuevas alturas. “No me sé rajar” es el primer sencillo de su proyecto De Rey a Rey que está de gira actualmente por Estados Unidos y México.

Alejandro ha demostrado versatilidad musical en diferentes géneros, tiene 4 Latin Grammys incluyendo el más reciente por Mejor Álbum de Música Ranchera/ Mariachi con ‘Te Llevo en La Sangre’. A lo largo de las 12 canciones que dan vida a este álbum, ha alcanzado #1 en Estados Unido y en México con éxitos como “Inexperto en Olvidarte”, “Difícil Tu Caso”, “Cobijas Ajenas” (con Alfredo Olivas), “No Es Que Me Quiera Ir” y su colaboración con la estrella brasileña Anitta, llamada “La Tóxica”. Alejandro fue el primer artista latino en colocar discos en el número uno de ventas por cuatro décadas consecutivas (1990, 2000, 2010, 2020).

Alejandro Fernández tiene un largo historial filantrópico y solidario, buscando siempre la manera ayudar a los demás con el poder de su música y sus presentaciones. Esta semana hizo una donación al departamento de bomberos en Los Ángeles, y al Wildfire Relief Fund apoyando los esfuerzos para combatir los devastadores incendios, que siguen arrazando en esta ciudad.

Mientras aceptaba su Latín Grammy en noviembre del 2020, Alejandro les dedicó su premio a las víctimas de los huracanes en el sur de México y donó MXN $1,000,000.00 a la Cruz Roja Mexicana ayudando los esfuerzos de recuperación. En octubre del 2023, Alejandro se unió a Teletón México con un donativo para ayudar a la gente de Acapulco después del catastrófico huracán Otis. Ese mismo mes, líderes latinos del Congreso en los Estados Unidos honraron a Alejandro por su carrera musical y servicio a la comunidad latina en una ceremonia dentro del Capitolio de los Estados Unidos, primer artista en vida que recibe este honor en la historia.

DE REY A REY FECHAS:

Feb 14- Mérida/ Foro GNP

Marzo 15- Acapulco / Arena GNP Seguros

Marzo 22- Torreón/ Coliseo Centenario

Mayo 10: Seattle, WA/ WAMU Theater @Lumen Field

Mayo 11: Portland, OR/ Alaska Airlines’ Theater of the Clouds

Mayo 17: San Jose, CA/ SAP Center

Mayo 18: Anaheim, CA/ Honda Center

Mayo 21: Highland, CA/ Yaamava’ Theater

Mayo 23: Salt Lake City, UT/ Maverick Center

Mayo 24: Denver, CO/ Bellco Theater

Mayo 30: Houston, TX/ Toyota Center

Mayo 31: San Antonio, TX/ Frost Bank Center

Junio 01: Austin, TX/ HEB Center at Cedar Park

Junio 06: Chicago, IL/ United Center

Junio 08: Toronto, ON/ Coca-Cola Coliseum

Junio 13: Reading, PA/ Santander Arena

Junio 14: Brooklyn, NY/ Barclays Center

Junio 15: Fairfax, VA/ EagleBank Arena

Junio 19: Atlanta, GA/ Gas South Arena

Junio 21: Miami, FL/ Kaseya Center

Junio 22: Estero, FL/ Hertz Arena

Sep 05: Hidalgo, TX/ Payne Arena

Sep 06: Fort Worth, TX/ Dickies Arena

Sep 07: El Paso, TX/ UTEP Don Haskins Center

Sep 12: Phoenix, AZ/ Arizona Financial Theatre

Sep 13: Las Vegas, NV/ MGM Grand Garden Arena

Sep 15: Las Vegas, NV/ MGM Grand Garden Arena

Sep 19: Sacramento, CA/ Golden 1 Center

Sep 20: Los Angeles, CA/ The Kia Forum

Sep 21: San Diego, CA/ Viejas Arena