México se prepara para deportaciones masivas

El gobierno de México tiene “un plan bien elaborado para defender a los mexicanos”, de concretarse las deportaciones masivas con las que ha amenazado el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.

Así lo afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum, quien reiteró que el gobierno federal insistirá al gobierno de Estados Unidos sobre la importancia del trabajo de los migrantes mexicanos en su país.

“Tenemos un plan ya muy elaborado, tanto de apoyo, defensa a nuestros compatriotas, connacionales en Estados Unidos… y en caso de que llegara a haber una deportación, tenemos ya un plan que estamos trabajando con los distintos estados de la frontera, que en su momento también presentaremos”, respondió.

La mandataria detalló que trabaja en dicha estrategia con los estados fronterizos y con las demás entidades.

“Vamos a esperar, lo tenemos listo, vamos a esperar cómo se dan las condiciones en Estados Unidos”, indicó que lo presentará próximamente.

Aseguró que 2025 “va ser un buen año” porque “el pueblo unido jamás será vencido”, ante los señalamientos de la oposición por un supuesto aumento a las gasolinas.

Desde Palacio Nacional, la jefa del Ejecutivo invitó a los partidos de oposición a realizar una autocrítica de por qué la ciudadanía ya no vota por ellos. E incluso, consideró que “tienen mucho odio” aun cuando es Año Nuevo.

“No tiene nada de fundamento las críticas que hacen. Por eso les digo: ¿Por qué no inician un proceso de autocrítica? (…) ¿Por qué no hacen un proceso de autocrítica? ¿Por qué el pueblo de México no vota por ellos? En vez de inventar, inventar, inventar, y además tienen mucho odio, es Año Nuevo”, expresó.

Por otra parte, la presidenta Claudia Sheinbaum y la secretaria de Bienestar, Ariadna Montiel, entregaron las primeras tarjetas del programa Pensión Mujeres Bienestar a mujeres del Estado de México y Ciudad de México.

Ariadna Montiel indicó que hoy viernes iniciará la entrega de la Pensión Mujeres con Bienestar en el Estado de México. La secretaría destacó el avance del programa Pensión Mujeres con Bienestar, el cual beneficiará a 964 mil 556 mujeres con un pago bimestral de 3 mil pesos. Detalló que las mujeres que se registraron en octubre recibirán su tarjeta en enero, mientras que aquellas que lo hicieron en noviembre la recibirán en febrero.