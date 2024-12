LMP: Liga Mexicana del Pacifíco anuncia el calendario de Playoffs de la Temporada 2024-2025

AL BAT

La Liga Mexicana del Pacífico (LMP) ha revelado el calendario de los Playoffs 2024-2025, los cuales tendrán un toque muy especial al estar celebrando su 80 aniversario, así como un homenaje histórico a la leyenda Fernando Valenzuela, quien será parte de la Serie Final de forma permanente.

Como parte las celebraciones del 80 aniversario, la LMP, otorga el nombre de SERIE DE MÉXICO a partir de esta campaña a la Serie Final. Esto con el propósito de darle un significado más poderoso a la representación de México en la Serie del Caribe, aprovechando la próxima edición celebrada en Baja California, México.

Como parte de los homenajes que la Liga Mexicana del Pacífico ha realizado al eterno “Toro de Etchohuaquila”, quien falleciera el pasado 22 de octubre 2024. El trofeo llevará el nombre de Fernando Valenzuela, añadiendo además de la novedad de la totalidad del diseño en dorado para quien resulté campeón de la campaña 80, un enorme y majestuoso número 34 en la pelota colocada en la parte más alta del trofeo.

En cuanto al calendario oficial, está programado para inciar el próximo 1 de enero 2025, con la primera ronda donde se enfrentarán de la siguiente manera 1 vs. 8, 2 vs. 7, 3 vs. 6 y 4 vs. 5 del standing de puntos con extensión máxima hasta el 9 de enero.

Las serie de semifinal, que establece el orden del standing general de los 4 clasificados a dicha instancia, se jugará del 11 de enero con posibilidad de cerrar hasta el domingo 19 de enero. La Serie por el campeonato arrancará el martes 21 de enero y podremos conocer al campeón de la Temporada 2024-2025 hasta el 29 de enero 2025.

Todas las series son a ganar 4 de 7 enfrentamientos con formato 2-3-2 en la alternancia de equipo local, arrancando en la casa del mejor sembrado.