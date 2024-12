Natalia Lafourcade lanzó “Live Ar Carnegie Hall”, su nuevo álbum

Por Mino D’Blanc

“Live Ar Carnegie Hall” es el nuevo álbum de Natalia Lafourcade mismo que ya se encuentra disponible en todas las plataformas digitales.

Cabe hacer mención que esta producción discográfica fue grabada en el Auditorio Stern en el Escenario Perelman del legendario Carnegie Hall en la ciudad de Nueva York el 27 de octubre de 2022. En él la reconocida cantante y compositora incluyó colaboraciones con David Byrne, Jorge Drexler y Omara Portuondo.

Esta es la grabación de la primera presentación en vivo del álbum “De todas las flores”, el cual resultó ganador de un Grammy a principios del presente año.

Natalia Lafourcade discernió: “este álbum en vivo es un sueño hecho realidad, en el cual se unieron conmigo seres increíbles, artistas de la música, mentores y amigos de Veracruz. Logramos una sensación de hogar en un espacio así de monumental e importante como lo es el Carnegie Hall”.

El disco en vivo “Live At Carnegie Hall” fue producido por el aclamado argentino Cheche Alara. La mezcla la realizó el ingeniero Michael Brauer quien ha sido ganador del Grammy y ha trabajado con artistas de la talla de Paul McCartney, Bob Dylan, Adele, entre otros.

“El álbum es fiel a esa noche: hay magia y hay locura” argumentó Natalia Lafourcade, a lo que agregó: “la visión siempre fue que lo experimentaran desde uno de mis sitios favoritos en los conciertos: la fila 13. Siempre que voy a un concierto me gusta sentarme ahí para tener una vista amplia de todo. Es por eso que para nosotros es importante que se sientan presentes en esa fila 13”.

Con este nuevo álbum en vivo la reconocida a nivel mundial cantautora mexicana cierra un año épico. El mes pasado granó un Latin Grammy en la categoría “Mejor Canción Pop/Rock” por su colaboración en “5 Horas Menos” con Conociendo Rusia, con lo que hasta ahora Natalia Lafourcade ha ganado 4 premios Grammy y 18 Latin Grammy , siendo la artista con mayor número de gramófonos.

En el mes de septiembre fue nombrada como la primera “Music Ambassador for Peace” (Embajadora de la Música por la Paz”) y se presentó en el “19o World Summit of Nobel Laureates for Peace” en la ciudad de Monterrey, Nuevo León. Su música fue reconocida por romper barreras, unir a la gente y difundir mensajes de esperanza, respeto y solidaridad.

En el mes de octubre fue incluida en una conversación con la estrella del soul Leon Bridges como pate del perfil “Musicians on Musicians” de la revista Rolling Stone de los Estados unidos.

Poco antes, en el otoño se reunió con Gustavo Dudamel para una serie de colaboraciones orquestales únicas con la LA Philarmonic en el Hollywood Bowl y el Carnegie Hall.