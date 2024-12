Monterrey vs América: ¿Dónde pasan la Final de Vuelta del Apertura 2024 de la Liga MX?

ESTADIO DEPORTES

Con desventaja de un gol en el global, los Rayados de Monterrey se encaminan a recibir a las Águilas del América en el Gigante de Acero este fin de semana para pelear por el título de campeón del Apertura 2024; ESTADIO Deportes te trae todos los detalles para ver este prometedor partido

Después de haber disputado el primer partido de la Final del Apertura 2024 en la cancha del Estadio Cuauhtémoc de Puebla y haber caído por 2-1 frente a las Águilas del América, los Rayados de Monterrey se encaminan a albergar el segundo y definitivo juego de la serie en casa este fin de semana.

Y es que a pesar de haber tenido la ventaja en el marcador con un golazo de Sergio Canales sobre la media hora, Kevin Álvarez respondió de inmediato igualando 1-1, y al regreso del segundo tiempo, Alejandro Zendejas anotó el 2-1. La victoria del conjunto azulcrema pudo ser más grande, de no haber sido por la gran actuación del arquero rayado, Luis Cárdenas.

En ese sentido, ESTADIO Deportes te trae toda la información necesaria para que disfrutes de la Final de Vuelta Monterrey vs América el próximo domingo 15 de diciembre en punto de las 19:00 horas, tiempo del centro de México.

¿Cuándo será la Final de Vuelta del Apertura 2024 de la Liga MX?

Día: domingo 15 de diciembre de 2024

Horario: 19:00 horas, tiempo del centro de México

Sede: Estadio BBVA, Monterrey

¿Dónde pasan la Final de Vuelta Monterrey vs América en México?

TV abierta: Canal 5 (Televisa) y Canal 7 (TV Azteca)

TV de paga: TUDN

Streaming: VIX Premium

YouTube: Narración gratuita en el canal de ESTADIO Deportes

¿Where to watch the final match Monterrey vs América in USA?

TV: TUDN y Univisión

Streaming: VIX Premium, FuboTV y TUDN App

YouTube:Free narration on the ESTADIO Deportes YouTube channel

Cabe recordar que en este torneo Apertura 2024, el América busca convertirse en el primer tricampeón en la historia de los torneos cortos de la Liga MX, mientras los Rayados buscan romper una racha de cinco años sin levantar el título y conseguir su primera estrella en casa, pues desde la creación del Estadio BBVA, no han podido lograrlo.