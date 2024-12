¡Rateros desbocados en San Andrés Cholula!

DEBATE

No, no se alarmen, no me refiero al ayuntamiento PANISTA de la presidenta municipal, Guadalupe Cuautle, sino al hecho de que durante su recién iniciada gestión los delitos presentan un PREOCUPANTE aumento superior al 20%, de acuerdo a cifras oficiales de la Fiscalía General del Estado (FGE).

En septiembre de este año, cuando su esposo Mundo Tlatehui seguía al frente del gobierno de San Andrés Cholula, se denunciaron FORMALMENTE 261 crímenes. La incidencia delictiva de octubre no puede a ninguno en particular de este PAREJA PRESIDENCIAL, ya que el marido gobernó los primeros 15 días y el resto le tocó a su mujer.

Pero noviembre, el primer mes completo con Guadalupe Cuautle al frente del gobierno sanandreseño, se denunciaron formalmente 322 fechorías; es decir, la delincuencia pudo aumentar más de 20% sus ataques a los ciudadanos, lo que ratifica que –al menos en materia de seguridad pública- el gobierno de ese municipio comenzó con el pie izquierdo: Asesinan a hombre a balazos en San Andrés Cholula

Si bien la misma FGE muestra que en octubre y noviembre no se dieron homicidios dolosos, a diferencia de septiembre, cuando hubo 2, lo que debería ocupar a ese ayuntamiento es un GROSERO AUMENTO de varios delitos, como lesiones y principalmente, robos, que casi se duplicaron en un mes.

ROBOS DE VEHÍCULOS, CASA HABITACIÓN, MOTOCICLETA, AUTOPARTES, SIN CONTROL

Las cifras demuestran que los rateros encontraron el “pan”, literalmente, en San Andrés Cholula, que, en septiembre, el último mes de la administración de Tlatehui Percino, registró 99 robos, mientras que en noviembre se denunciaron 151. El incremento fue superior al 50 por ciento, especialmente en algunos rubros.

Por ejemplo, en septiembre hubo 5 ataques en Casa –Habitación, pero en el primer mes de Guadalupe Cuautle la cifra se disparó a 8. En el mismo lapso los hurtos de vehículos pasaron de 28 a 42 y, en el caso de autos, se elevó 50 por ciento al pasar de 28 a 42 y los de motocicleta se duplicaron: 7 en septiembre y 15 en noviembre.

Los datos de la FGE reflejan una preocupante INCOMPETENCIA en el área de Seguridad Pública del gobierno municipal, porque los robos de autopartes pasaron de 13 a 21 y los ataques a transeúntes en vía pública de 9 (septiembre) a 12 (noviembre): Asaltan a cuentahabiente en plaza comercial de San Andrés Cholula

Los hurtos en transporte público colectivo aumentaron de 8 a 10 y los empresarios sanandreseños tienen motivos para preocuparse, porque el ayuntamiento anterior dejó en 3 los ataques a negocios y el actual ¡ya permitió 16!. Esta realidad demuestra que la edila Guadalupe Cuautle necesita –YA – comenzar a tomar en serio la seguridad física y patrimonial de la gente.

CUNDEN DENUNCIAS CONTRA MPS DE LA SIERRA NORTE

Si usted es un experto en Recursos Humanos, dele su tarjeta al fiscal del estado, Gilberto Higuera Bernal, que desde hace tiempo enfrenta severos problemas de MAL MANEJO de personal en la Sierra Norte, al menos en lo que se refiere a varios ministerios públicos: Ministerio Público de Género Huauchinango incurre en negligencia tras fallecimiento de bebé en Pahuatlán y aumenta el dolor de la familia afectada

Mi amigo y corresponsal en dicha región, Abelardo Domínguez, ha dado un puntual seguimiento a las MÚLTIPLES QUEJAS y denuncias contra algunos mps serranos. Por ejemplo, el de Zacatlán, Fernando Salazar Lucio, va raudo y veloz en la acumulación de quejas formales, porque no trabaja y manda a sus pasantes, sin que la visitadora, Belén Pera, se dé por enterada.

El mencionado Fernando Salazar acumuló 3 señalamientos en un solo día, mientras la encargada de la visitaduría en Xicotepec, Guadalupe Garrido, también ha sido cuestionada en redes sociales. En la mesa de Metlaltoyuca y Villa Lázaro Cárdenas ni siquiera hay ministerios públicos: MP de Zacatlán permite impunidad de presunto homicida imprudencial PLENAMENTE IDENTIFICADO

También en Xicotepec, el MP Luis Oliva es señalado por citar a la gente y no presentarse, mientras en Ahuazotepec Eleocundo Pérez, que fue candidato del PAN en Jalpan y, obviamente, perdió, tiene la bien ganada fama de llegar a su oficina a dormir o de dejarla cerrada, sin que la alguien de la FGE obligue a su personal a cumplir: Jalpan y Eleocundo Pérez González: Otro candidato sacado de la pepena

Ante la permanente huevone… e incompetencia de los mps de la región, la gente da muchas vueltas para denunciar o dar seguimiento a sus procesos. Así que la hermosa Sierra Norte sigue HUÉRFANA de justicia: Otra más de las “instituciones de justicia” en la Sierra Norte: Lo machetean y MP se niega a atenderlo