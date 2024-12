Checo Pérez acaba temporada con abandono en GP de Abu Dhabi

ESPN

El piloto mexicano Sergio Pérez quedó fuera del Gran Premio de Abu Dhabi, luego de sufrir un trompo con su auto, que terminó dañado

Sergio Pérez tuvo un triste final de temporada 2024. La carrera del mexicano en Abu Dhabi solo duró una vuelta y sus deseos de acabar el año con una buena actuación se fueron por la borda con un trompo que sufrió, mismo que le generó daños en el RB20.

El tapatío tuvo un buen inicio de carrera en la décima posición y logró subir un puesto ante Valtteri Bottas, pero su lucha en pista se vio dañada por el finlandés, quien tocó a Pérez.

Si había algo que no podía suceder este domingo para Pérez era retirarse de la carrera o no puntuar. El primer escenario se presentó para Pérez, quien primero realizó un trompo y metros más adelante vio cómo su Red Bull se detuvo y tuvo que dejar no solo su auto.

Pérez sumó su quinto retiro en la temporada 2024, el segundo de forma consecutiva después de lo que vivió hace unos días con el Gran Premio de Qatar.

Checo sacudió la cabeza y dejó en el asfalto el auto más complicado que le ha tocado en sus cuatro años como piloto de Red Bull y con los que suma dos campeonatos de constructores.

Desde el Gran Premio de Países Bajos a la última carrera, Checo Pérez apenas sumó 21 unidades, siendo Zandvoort donde más unidades obtuvo, con ocho.

Durante la semana, ESPN pudo saber que Pérez estaría fuera de Red Bull, aunque el mexicano ha salido a desmentir esta información al señalar que tiene contrato y que comenzará con la escudería para la campaña 2025.