Asesinato y violación, entre los delitos con mayor impunidad en Puebla en 2023: México Evalúa

En Puebla, el homicidio doloso, violación, abuso sexual, violencia intrafamiliar, despojo y fraude son los delitos cuya impunidad superó en 2023 a la media nacional, de acuerdo al más reciente análisis de la Organización No Gubernamental México Evalúa, que –incluso- advirtió que, del total de carpetas de investigación iniciadas el año pasado en la entidad, apenas en el 6.53% de los casos hubo un detenido, cuando en el país ese porcentaje fue del 12.09 por ciento.

México Evalúa se autodefine como “un centro de pensamiento y análisis que se enfoca en la evaluación y el monitoreo de la operación gubernamental para elevar la calidad de sus resultados. Apoyamos los procesos de mejora de las políticas públicas a nivel federal, estatal y local mediante la generación y/o revisión de evidencia y la formulación de recomendaciones”.

A finales de octubre pasado, esta organización presentó su documento “Hallazgos 2023”, con una evaluación del Sistema de Justicia Penal (SJP) en el país y, aunque en general el nivel de impunidad en Puebla NO es superior al estándar nacional, sí es claro que en nuestro estado algunos crímenes no se persiguen ni sancionan con eficiencia.

Incluso, esta investigación dejó muy mal parados a los ministerios públicos poblanos, que se llevaron el último lugar nacional en el rubro de porcentajes de carpetas determinadas como no ejercicio de la acción penal, con una calificación del 99.42 por ciento, cuando a nivel nacional el promedio es de apenas el 21.33% y en algunos estados, como Tlaxcala y Zacatecas, se reportó que en el TOTAL de las indagaciones penales–SUPUESTAMENTE-sí se ejecutó dicho acto.

CRÍMENES CONTRA MUJERES, LOS QUE MENOS SE CASTIGAN

El análisis de México Evalúa encontró un índice de impunidad del 93.63 por ciento en el país respecto a delitos del fuero común. En Puebla, ese rubro fue del 88.51%, así que nuestro estado NO SUPERA el promedio nacional de delitos sin castigo, aunque se encuentra lejos de la entidad con mejor indicador: Michoacán (76.26).

Pero algunos crímenes sí arrastran un preocupante nivel de IMPUNIDAD en nuestra entidad, como el de asesinato intencional, que en el país es de 96.86 y en Puebla llega al 97.50%. Así que en México se castiga a menos de 4 de cada 100 homicidas, mientras en el estado esa cifra es de 3 x 100: Siguen los asesinatos en el estado; esta tarde de lunes mataron a 2 en Chignahuapan

También es muy alarmante que Puebla permita un elevadísimo grado de inmunidad a quienes cometen delitos cuyas víctimas son –principalmente- mujeres, como violación. El año pasado, el 96.41% de estos ataques quedaron sin castigo en nuestro estado, un porcentaje superior al nacional de 94.95 por ciento: Otro caso de violación a menores que no atienden MPs de Xicotepec y Venustiano Carranza.

Lo mismo sucede con los abusos sexuales: En el país el porcentaje de no castigo es del 95.85 y en el estado llega al 97.34 por ciento. En violencia familiar, el 96.80% de los agresores del país se va sin castigo, mientras en Puebla la impunidad alcanza a 97 de cada 100, según la investigación de México Evalúa, basada en solicitudes de acceso a la información y datos del INEGI.

CIFRA NEGRA, ¡SIN VARIACIÓN EN 11 AÑOS!

La ONG alertó que “en México, la cifra negra, o el porcentaje de no denuncia, no se ha reducido ni en un punto porcentual en los últimos once años, lo que es un indicativo de la baja confianza ciudadana, que va acompañada de la falta de expectativa de resultados.

Las principales razones por las cuales la población manifiesta un desinterés en acercarse a denunciar son atribuibles a las autoridades: procesos largos y tediosos, un trato no adecuado hacia las víctimas (incluso revictimizante) y una baja expectativa de obtener una resolución o beneficio tras acudir ante las autoridades”.

De hecho, este indicador ha crecido en los tiempos recientes, porque mientras en 2012 el número de crímenes no reportados a las autoridades era del 92.1 por ciento del total, en 2022 se elevó a 92.4. Incluso, “entre 2020 y 2024, cada vez son menos las personas que han escuchado sobre entidades clave, como las fiscalías, jueces y policías.

Este descenso en el conocimiento público sugiere una creciente desconexión entre la ciudadanía y el sistema de justicia penal, lo cual puede tener serias implicaciones para la confianza y la efectividad del sistema”, advirtió México Evalúa.

Finalmente, es muy alarmante que en los años recientes ha crecido el nivel de impunidad de los criminales a nivel federal, puesto que este indicador no solamente no se ha reducido, sino que se incrementó: En 2018 era del 94.6 por ciento, en 2019 del 95.1%, en 2020 fue del 95.6, en 2021 llegó al 96.1 y en 2022 terminó en 95.5: MP de Zacatlán permite impunidad de presunto homicida imprudencial PLENAMENTE IDENTIFICADO