En entrevista en exclusiva, el actor Roberto Tello platica de su participación especial en “Más vale sola”.

Por Mino D’Blanc.

El reconocido actor Roberto Tello realiza una participación especial en el capítulo “El Torito” en el capítulo que se transmitió este domingo 1 de diciembre de la exitosa teleserie de comedia “Más vale sola”, producción del experimentado Reynaldo López.

Platicamos con él gracias a las finas atenciones de la licenciada Olivia Flores, de TelevisaUnivision.

MD’B: Haces una participación especial en “Más vale sola”.

RT: Aquí trabajando gracias a Dios, muy contento de tener esta pequeña participación en el programa “Más vale sola”, rodeado de amigos porque siempre es mucho mejor trabajar con los amigos y bueno, por ahí nos vamos a divertir mucho y yo creo que la gente también se la va a pasar de maravilla con nosotros.

MD’B: ¿Solamente es en este capítulo en el que participas?

RT: En esta ocasión sí. Hay planeado de que quizás se grabe una nueva temporada y por ahí nos vuelvan a invitar, pero en esta ocasión sí, solo en este capítulo y bueno, muy contentos porque yo creo que es época en que todos debemos de disfrutar, de reír, de la alegría de pasarla bien y qué más con esta barra de comedia que tiene Televisa para toda la gente.

MD’B: Platícanos de tu personaje, ¿qué es lo que vas a hacer?

RT: El capítulo se llama “El Torito” y es donde Michelle López que es quien interpreta al personaje de Ulises tiene mil broncas con su novia que es Julieta y bueno, pues estos señores, jovenzuelos, muchachos atrevidos que son Alexis Ayala, el “Flaco” Ibáñez se lo llevan a destramparse para tratar de olvidar las penas, se involucran en un tema ahí con la policía que en este caso soy yo y me toca ponerlos en orden.

MD’B: ¿En qué te pareces a tu personaje?

RT: Quizás que es un poco irónico o un mucho irónico, porque ahora sí que estos muchachos que se meten en un problema, al igual que muchos que caemos en un problema de tránsito y a veces nos queremos hacer los chistoretes y resulta peor. Al quererse ellos mostrar de una forma digamos que agradable, yo los trato con mucha ironía porque sabes hacia dónde van, pero aquí sí el orden prevalece y van a dar hasta el torito. Ahí trato de ser un poco más compasivo porque como no les damos de comer, yo ahí me la paso comiendo (ríe).

MD’B: ¿Qué le aprendes como actor a personalidades tan grandes de la comedia como Manuel “Flaco” Ibáñez, como María Elena Saldaña?

RT: Lo principal es que nunca pierden el piso y eso es lo más importante, y no cerrarnos porque a veces los actores lo que propiciamos es cerrarnos ante muchas situaciones y no queremos y no queremos compartir. El “no quiero trabajar con tal” y “no quiero trabajar con aquel” y entonces eso provoca a veces que nos volvamos egoístas. Personajes como el “Flaco” o María Elena siempre están propositivos, siempre están ayudando. Si de pronto tú dices algún texto y ellos consideran a su idea que puede ser dicho de otra forma, al menos con el “Flaco” siempre he tenido esa confianza de que me diga “dilo así”, dilo asado”, “mejor remátalo así”, entonces eso también me ayuda y el hecho pues ya de conocernos desde hace muchos años me permite tener esa familiaridad y esa ayuda de ellos que ven de repente las cosas de diferente forma a la que uno a veces lo ve.

MD’B: Para tu punto de vista, ¿cuál es el sello que diferencia “Más vale sola” de todos los demás programas o teleseries de comedia?

RT: La comedia es funcional en muchos sentidos. Hay diferentes tipos de comedia. Mencionando la barra de Televisa y casualmente los tres programas que están ahorita al aire que son “Una Familia de Diez”, “Chócalas Compayito” y “Más vale sola” son para públicos diferentes. Básicamente tiene cada uno su target, pero al final la actualidad que tienen los tres es que también son para todo público. Los que ven por ejemplo “Chócalas Compayito”, es un humor más picante, “Una Familia de Diez” es para todos los públicos, más familiar, un humor más blanco y en “Más vale sola” yo creo que va de los dos lados. Imagínate, no ves al “Flaco” Ibáñez haciendo doble sentido, no es el “Flaco” Ibáñez, entonces este programa tiene para los dos tipos de humor. “Una Familia de Diez” es más blanco, “Chócalas Compayito” es más picante y “Más vale sola” yo creo que es un aderezo de los dos anteriores.

MD’B: ¿Por qué el público televidente tiene que ver en especial este domingo el capítulo “El Torito” en “Más vale sola?

RT: Primero porque sale su servidor y me encantaría que lo vieran haciendo otro tipo de personaje. Siempre me tienen visualizado como de los malos, como de los villanos, pero en este caso voy a personificar a una autoridad que es un oficial de tránsito y pues también es padre de que a uno lo vean en otras facetas.

MD’B: ¿Cómo cierras este 2024 y cómo viene para ti el año 2025?

RT: Gracias a Dios muy contento. Esta semana arrancamos las grabaciones de “Me atrevo a amarte” que es la próxima telenovela de Salvador Mejía con la que vamos para febrero de 2025 al aire y ahí sí regreso a ser un villano, villano malo de Malolandia, regreso a hacer un villano de los que más me gustan hacer, porque tanto el humor como la villanía se tienen que hacer en serio para que la gente vea de verdad el trabajo y así de la misma manera lo busque uno.