Claudia Sheinbaum se niega a responder ataque de presunta “diplomática” canadiense

Dejó en claro que no “caerá en provocación”, tras reunión de Trump y Trudeau

Kirsten Hillman, embajadora de Canadá en Washington, aseguró Trudeau dijo a Trump que su país “no es como México”

María Huerta

Luego de su llamada telefónica con el presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump, Claudia Sheinbaum advirtió que no tiene una fecha para reunirse con él.

Asimismo, señaló que no piensa caer en provocaciones para ver “qué país es mejor”, tras el encuentro del primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, con el republicano.

“No tenemos una fecha fija, cuando hablé con él por teléfono fue una muy buena llamada, él mismo planteó que nos podríamos ver pronto, pero no hemos fijado una fecha, vamos a esperar para poderlo hacer, pero llevamos muy buena relación. No sé a qué se refiera, no vamos a caer en una provocación de qué país es mejor, pero a México se le respeta”, agregó.