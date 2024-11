Staff/RG

Transformando Vidas: La importancia de las células madre

¿Alguna vez has escuchado hablar de las células madre? Armando, un joven mexicano que desinteresadamente dijo Sí a donar para brindarle una esperanza de vida a un paciente que no conocía, nos cuenta su experiencia y nos platica qué rollo con estas células. Primero lo primero, es importante que sepas que todo inició cuando me registré como potencial donador de células madre con NMDP México®, la organización sin fines de lucro que representa el registro de potenciales donadores más diverso del mundo y que tiene la misión de salvar vidas. Esta experiencia me cambió la vida, pero la verdad es que cuando me registré como potencial donador, no tenía idea de lo que era un trasplante de células madre y menos imaginé que yo podía donarlas para darle esperanza de vida a alguien que no conocía.

Ni siquiera cuando los médicos de NMDP México® me explicaron esto, lo dimensioné como es. En pocas palabras, nuestras células madre nos convierten en héroes porque tienen el superpoder de curar enfermedades. Tienen el potencial de transformarse en diferentes células en el cuerpo, incluyendo las sanguíneas, son como un sistema de reparación para nuestro organismo porque pueden producir más células como ellas mismas o convertirse en otras. “Las células madre tienen la capacidad de dividirse indefinidamente sin perder sus propiedades, así como de generar células especializadas, las cuales tienen un potencial regenerativo único, son como células en blanco. Y en ese sentido, el trasplante de células madre es un procedimiento mediante el cual se reemplazan las células enfermas por sanas, es regalar vida en vida”. Eso me explicó el Dr. Juan Antonio Flores, Director Médico en NMDP México®.

Otro dato que me dejó asombrado es que hay muchas enfermedades que pueden tratarse con un trasplante de células madre. Así como lo leen, estas supercélulas ayudan a salvar la vida de pacientes que tienen algún tipo de cáncer en la sangre como la leucemia, linfomas y anemias entre otras más de ¡75 enfermedades! O sea que prácticamente las células madre son mágicas. Después, surgió una duda importante: ¿cómo se iban a extraer mis células? Y la respuesta me tranquilizó, resulta que ¡no se necesita cirugía! En 90% de los casos es similar a una donación de plaquetas, a través de la sangre periférica con un proceso que se llama aféresis, el cual consiste en extraer las células de la sangre mediante una máquina. Este tipo de donación es una de las maneras de obtener células que forman nuestra sangre y que son las que después se trasplantan a ese paciente que las necesita, son las que forman glóbulos blancos, glóbulos rojos, plaquetas, entre otras, dependiendo de lo que el cuerpo requiera.

Ahora, es muy importante que también sepan que la donación no es inmediata. A algunas personas las contactan un par de meses después de su registro; a mí me llamaron más de un año después de mi registro y, cuando me avisaron que era compatible genéticamente con un paciente, sentí que todo mi cuerpo empezó a temblar de emoción y obviamente también de incertidumbre.

Cuando me contaron que es difícil encontrar compatibilidad genética, no lo podía creer, me sentí muy afortunado, en mis manos estaba la posibilidad de regalar vida. Les cuento que uno de los retos más importantes es que solo el 30% de las personas que necesitan de un trasplante de células madre, encuentran a su donador compatible dentro de su familia. El resto, depende de donadores altruistas para tener una esperanza de vida. Lo único que necesitas es tener entre 18 y 35 años, gozar de buena salud y lo más importante, que digas SÍ a donar cuando te avisen que eres compatible con un paciente.

Regresemos unos pasos, lo primero es encontrar la compatibilidad genética entre paciente y potencial donador. Por ello, una vez quete registras, tus datos estarán en la base de NMDP México®, hasta que cumplas 61 años. Si tienes la suerte de ser compatible, el equipo de la organización te va a contactar para avisarte, pero no te preocupes, ellos te explican todo el proceso súper detallado para que no tengas ninguna duda. Yo, por ejemplo, no sabía que las células madre se regeneran solas, no hay que hacer nada más que tener un estilo de vida saludable. Si una persona dona células madre, en alrededor de dos a tres semanas ya las recuperó.

La misión de NMDP México® es salvar vidas. Me siento muy afortunado de haber tenido la oportunidad de salvar una vida en vida y de formar parte de esta comunidad de héroes en nuestro país, ya somos más de 300 personas que dijimos que SÍ a donar. Fue un verdadero honor, un sueño que ni siquiera sabía que podía lograrse. Así que, les invito a ser parte de esa gente que siempre ayuda de corazón, que sabe echar la mano; a que se animen y venzan los miedos a través de la información.

NMDP México® es una organización sin fines de lucro, líder en terapia celular que ayuda a salvar la vida de pacientes que tienen algún tipo de cáncer en la sangre como la leucemia, o algún desorden en la sangre como la anemia, entre otras más de 75 enfermedades.

Conectamos a pacientes que requieren un trasplante de células madre con su potencial donador para que tengan acceso al tratamiento que necesitan como oportunidad de vida. Impulsamos tratamientos innovadores y ampliamos el acceso a terapias celulares para mejorar la calidad de vida de los pacientes y reducir las desigualdades en la atención médica. Además de crear conexiones esenciales para inspirar la acción y acelerar la innovación para encontrar curas que salven vidas.