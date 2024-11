Dónde ver Raiders vs Chiefs en vivo y a qué hora juegan hoy: Semana 13 NFL 2024

TELEDIARIO

Se puso en marcha la semana 13 de la NFL en plena celebración del Thanksgiving Day con tres partidos vibrantes, en primera instancia el Lions vs Bears, el Cowboys ante los New York Giants y el Green Bay frente a los Miami Dolphins, sin embargo, antes de llegar al domingo, tendremos un partido más, el Chiefs vs Raiders.

Tras sacar la victoria de forma sufrida, ante Carolina Panthers, el equipo dirigido por Patrick Mahomes va por un nuevo triunfo frente a un rival de la AFC Oeste. Ambos ya se enfrentaron el pasado 27 de octubre y Kansas City ganó por 27-20 con dos TD del N° 15. Ese día, Travis Kelce tuvo una sólida producción: 90 yardas en 10 recepciones más una anotación.

Por su parte, ‘Los Malosos’, fuera de la pelea, saldrá a escena con Aidan O’Connell, quien está fuera desde la Semana 7 (fractura en el pulgar de la mano derecho). En cuatro partidos (dos como titular), O’Connell lanzó dos TD y dos intercepciones.

Los Raiders tendrán que ocupar su capacidad para distribuir el balón y mantener la calma en momentos clave será crucial si quieren dar la sorpresa.

Este enfrentamiento promete intensidad y emoción, con los Chiefs buscando mantener su hegemonía y los Raiders luchando por un triunfo que levante su ánimo. Un duelo clásico de la AFC Oeste que promete ser imperdible en este viernes especial de fútbol americano.

¿A qué hora y dónde ver Raiders vs Chiefs en la semana 13 de la NFL?

Fecha: viernes 29 de noviembre

Hora: 14:00 horas

Lugar: GEHA Field at Arrowhead Stadium

Transmisión: ESPN, DAZN y Disney+