Fentanilo y migración, preocupaciones de Trump: Claudia Sheinbaum

María Huerta

Claudia Sheinbaum reveló de qué trató la llamada con el presidente electo estadunidense, Donald Trump, tras la carta por el tema de aranceles.

Durante su mañanera, dijo que en el diálogo se plantearon el consumo de drogas, seguridad y migración.

“Tenemos una estrategia que se está atendiendo en nuestro país, él reconoció este esfuerzo y después de ahí platicamos de otros temas, me planteó la crisis de fentanilo, me preguntó que si teníamos el consumo, le dije que muy poco, que las familias mexicanas somos muy unidos y además hablamos de seguridad, me preguntó cómo podemos colaborar (…) habrá muchas otras conversaciones de manera directa, él plantea que migración y fentanilo son temas que le preocupan”.