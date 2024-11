Sector de la Construcción en Puebla: Inferior a los de Guanajuato, Oaxaca, Querétaro, Hidalgo, Jalisco, Quintana Roo, Tamaulipas, Tabasco, Veracruz, Yucatán, etc

DEBATE

Tlaxcala, el peor estado del país en este rubro

El próximo sábado 14 de diciembre, a las 10 am, en el Centro Expositor y de Convenciones tomará protesta formal Alejandro Armenta como gobernador de Puebla, de acuerdo a las invitaciones que ya circulan: En mi gobierno, no se permitirán personas o hechos que atenten contra los principios de la 4T: Alejandro Armenta Mier.

Uno de sus principales retos será la reactivación URGENTE del sector construcción en el estado, que en la más reciente medición del INEGI le otorgó un valor del 2.4% dentro de todo este rubro a nivel nacional. Este porcentaje refleja un estancamiento de las empresas constructoras poblanas, porque las superan entidades con menor población y presupuesto, como Oaxaca (3.8 por ciento), Yucatán (2.7), Hidalgo (4.5%) o Quintana Roo (4.1 por ciento).

Es natural que estados más industrializados o históricamente con mayor potencia económica, como Nuevo León, Jalisco, Ciudad de México y EdoMéx, entre otros, superen a Puebla en el sector construcción, pero sí es preocupante que los actuales números del INEGI coloquen a nuestra entidad DEBAJO DE otras con menos industrias, comercios o actividades productivas.

Además, Alejandro Armenta y su próximo titular de Economía, el ex diputado local Víctor Gabriel Chedraui, deberán enfrentar la caída de casi el 5 por ciento de las empresas constructoras en todo el país. Producción de empresas constructoras descendió 4.8%: INEGI

TLAXCALA, COLIMA, MORELOS Y ZACATECAS, LOS PEORES DEL PAÍS EN ESTE SECTOR

Lorena Cuéllar tiene a su estado, Tlaxcala, como el ¡peor del país en el sector de la construcción, con apenas el 0.1 por ciento de aportación!. Le siguen Morelos (0.4), Colima (0.6), Guerrero (0.7), Zacatecas (0.8%) y Michoacán (0.9). Este rubro de la producción es ESPECIALMENTE importante para México, ya que implica hacer o modernizar carreteras, hospitales, escuelas, viviendas, escuelas, etc.

En Puebla, según el IMSS, los empleos derivados de la construcción son 50 mil 800; sin embargo, es una actividad económica que detona otras, ya que –cuando se le impulsa- jala varios rubros, más, como el turismo, comercio, servicios, etc.

A finales del año pasado, según la Encuesta Nacional de Empresas Constructoras del mismo INEGI, este segmento de la economía generó 553 mil puestos de trabajo en el país, aunque a lo largo de este año registró un descenso permanente, que –hasta el momento – no se ha revertido: El valor de producción que generaron las empresas constructoras descendió, en términos reales, 0.9 %

MÉXICO, DEBAJO DE PANAMÁ, COSTA RICA, SURINAM Y REPÚBLICA DOMINICANA EN EL RUBRO DE PAÍSES RICOS DE AMÉRICA LATINA: ÍNDICE DE PROSPERIDAD HELLO SAFE

A nivel internacional, Hello Safe es una plataforma líder en comparación de productos financieros, como seguros, préstamos, inversiones, que recientemente expandió sus alcances con comparativos MUNDIALES sobre países seguros y/o baratos para viajar: México entre los 3 países menos seguros del mundo para viajar en 2024.

El nuevo análisis de Hello Safe – que toma en cuenta indicadores como PIB per cápita, RNB per cápita, tasa bruta de ahorro nacional, Índice de Desarrollo Humano, Coeficiente de Gini, tasa de pobreza- precisa que México es el noveno país más rico de América Latina, superado por Chile, Uruguay, Panamá, Argentina, República Dominicana, Costa Rica, Surinam y Guayana, en ese orden.

El índice de Prosperidad de nuestro país es 33.22 puntos, mientras el chileno llega a 43.19. Nuestra nación supera a Perú, Jamaica, Ecuador, Brasil, Venezuela, Venezuela, Paraguay, Colombia, Bolivia, Nicaragua, El Salvador, Belice, Guatemala, Honduras y Haití, que obtuvo la calificación más baja con 16.22 puntos en este Índice de Prosperidad Hello Safe.