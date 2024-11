Si alguien propone un acto de corrupción…lo mandaré a la finca de AMLO: Alejandro Armenta Mier

DEBATE

El jueves pasado, el gobernador electo, Alejandro Armenta Mier, inició una serie de entrevistas “con amor a Puebla” y pudo elegir a CUALQUIER MEDIO DE COMUNICACIÓN de Puebla para ello.

Pero, como él mismo lo dijo, optó por Desde Puebla, que le ha realizado entrevistas desde hace más de 6 años. Armenta Mier es un hombre con memoria, agradecido, acomedido y que valora la amistad y lealtad:No soy político creado por un ex gobernador: Alejandro Armenta.

Su primera charla con espacios informativos, en el contexto “con amor a Puebla” no tiene desperdicios, ya que el gobernador electo no solamente delinea su cada día más próxima administración, sino que también manda muchos mensajes a diferentes actores políticos y sociales:

A) Su gabinete: Incluso antes de tomar posesión, les exigió profundizar su preparación académica y dejó en claro que deberán sujetarse a proyectos, tiempos y objetivos ESPECÍFICOS y ser verdaderos funcionarios 24/7, con eficacia y sin corrupción.

B) Presidentes municipales: Están del lado de la seguridad o con los delincuentes.

C) Empresarios de cámaras y cúpula IP: El próximo gobierno estatal implementará un ambicioso programa de obra comunitaria que llevará a cabo la misma gente, sin contratistas. Pero también implementará proyectos importantes, que privilegiarán a los negocios poblanos.

D) Morena: Respeto a los liderazgos, grupos y decisiones del partido.

E) Ciudadanos: Seré un gobernador de izquierda, que rechaza el culto a la personalidad e inmune al NEPOTISMO en que han incurrido otros políticos de todos los partidos, que postularon como candidatos o funcionarios a sus parejas, hijos, hermanos, etc.

EL MÁS IMPORTANTE PLAN DE OBRA COMUNITARIA EN LA HISTORIA DEL ESTADO

En la entrevista, Armenta Mier adelantó el más importante plan de obra productiva comunitaria en la historia de la entidad, con una inversión de mil millones de pesos en acciones y proyectos que la MISMA GENTE definirá y llevará a cabo en beneficio de sectores concretos, como artesanos, migrantes.

-¿No crees que se te enojen los cúpulos, los empresarios de que se haga obra comunitaria, porque antes esos proyectos los hacían ellos?, ¿no te generará un problema con contratistas y esos grupos?

-No, porque sí vamos a trabajar con los sectores empresariales para la obra con mayor complejidad, los procesos se harán transparentes. Pronto me reuniré con los miembros de las cámaras, he tenido encuentros con ello.

Hay obras, como carreteras, hospitales, escuelas, a sanear los ríos, infraestructura, que va a requerir empresas poblanas de nivel técnico. Lo único que les digo es que el constructor debe ganar lo que corresponde, no el 100% de la obra, ya que se vuelve leonino.

Los gobiernos deben cuidar el interés público, el privado es legítimo si implica honestidad y responsabilidad social. Yo no le voy a hacer ningún favor a un empresario para que se enriquezca, apoyaré a los poblanos para que tengan oportunidades.

“El empresario que me llegue a hacer una propuesta indecorosa…lo voy a mandar a que visite la quinta (llamada “La Chingada”) del ex presidente Andrés Manuel López Obrador”, advirtió Alejandro Armenta.

DEL PASADO SE APRENDE…NO SE RENIEGA DE ÉL

-Como actor político fuiste senador, diputado federal, local, funcionario en distintos niveles de gobierno, ¿qué aprendiste de anteriores gobernadores acerca de qué o no hacer ahora que estás cerca de iniciar tu gestión?, se le preguntó

-Aprendí el asambleísmo, trabajar en comunidad. Como toda la clase política y también los medios de comunicación, porque no se vale que cuando está el gobernante le contesten “sí señor, lo que usted diga” y después le tiren de piedras, en mi formación profesional he aprendido de todos, de los buenos y los malos.

De los que cometieron errores, aprendes a no hacer lo mismo, aunque se valga incurrir en nuevos, puntualizó Armenta Mier. Puso como ejemplo el Museo Barroco, que debió costar máximo mil millones de pesos y, al final, su precio rondará los 12 mil mdp, además de otros proyectos, como Audi, que generaron una deuda pública hasta el 2038.

También desechó la posibilidad de que, bajo su mando como titular del ejecutivo estatal, algún familiar directo, hijos, esposa, hermanos o demás realice una meteórica carrera política, como hicieron ex gobernadores y personajes de todos los partidos.

-Bajo tu manto protector, ¿algún familiar directo le vas a allanar el camino para que haga carrera política?, se le cuestionó.

Armenta Mier sonrió y respondió:

-No, tampoco se los puedo prohibir, si alguien quiere hacer carrera política que se ponga a caminar, con zapatos cómodos, pero no por ser sobrino o hijo del gobernante en turno vas a llegar al partido, tocar la puerta y decir que quieres ser secretario o candidato. Estoy contra eso, ni siquiera soy neutral, sino que rechazo que por el cargo privilegies a un familiar, toda mi vida he defendido procesos democráticos, he competido y nunca fui plurinominal, contestó.

RESPETO A LA OPOSICIÓN Y LIBERTAD A MORENA

Cuestionado acerca de cómo será la relación con Morena, su partido y la oposición, afirmó que será respetuosa: “Ya me reuní con el PAN, PRI, MC, PT Morena y les he garantizado mi respeto pleno a su vida interna. Tengo claridad ideológica, soy un gobernador de izquierda, egresado de la BUAP.

“En Morena estoy muy contento y agradecido a quienes me acercaron a esta segunda etapa de mi vida política, le tengo mucho aprecio, cariño, respeto y los consejeros, según la convocatoria, son los que elegirán a la próxima dirigencia y seguramente se pondrán de acuerdo.

“No tengo ningún interés en convertirme en dirigente supremo del partido, ya pasé muchos años en la vida partidista y he aprendido que es un error que el gobernante se haga dueño de él. El gobernador ayuda haciendo bien las cosas.

“Como morenista, mi obligación es seguir el decálogo del partido y que el prestigio gubernamental no se convierta en desprestigio partidista. Que sepan que no soy el primer militante del estado”, afirmó Armenta Mier.

Finalmente, externó un profundo rechazo al culto a la personalidad y su compromiso de trabajar de la mano con los ayuntamientos, diputados locales y el gobierno federal, porque conoce la importancia de la colaboración y el respeto entre las diferentes instituciones del estado.