Felipe Velázquez se registra por la dirigencia estatal del PAN

María Huerta/Jorge Barrientos



Felipe Velázquez, ex alcalde de Atlixco se registró para contender por la dirigencia estatal del PAN.

Su candidata a la secretaría del partido es Rocío Sánchez.

Velázquez es uno de los colaboradores cercanos del exalcalde Eduardo Rivera Pérez, identificado como líder del grupo político que actualmente controla el CDE panista.

El ex secretario de Obras arribó al comité respaldado por Ana Teresa Aranda, el ex alcalde de Puebla, Adán Domínguez y la ex diputada Guadalupe Leal.

Felipe Velázquez Gutiérrez y Rocío Sánchez de la Vega se registraron oficialmente como aspirantes a la dirigencia del Comité Directivo Estatal del PAN en Puebla.

Su registro se realizó ante la Comisión Estatal de Procesos Electorales, que tiene un plazo de 72 horas para validar o rechazar la documentación.

Respaldo interno y planilla propuesta

Velázquez aseguró contar con el apoyo de al menos 70 consejeros estatales, más que las 65 firmas que dijo tener Mario Riestra, otro aspirante que también presentó su registro acompañado de Genoveva Huerta.

La fórmula presentada incluye a Rocío Sánchez de la Vega como secretaria general, ex regidora en el ayuntamiento de Puebla.

Además, Velázquez integró a miembros como Guadalupe Leal Rodríguez y Fernando Sarur Hernández, quienes no han estado directamente ligados a la actual dirigencia del PAN.

Propuesta de un partido de puertas abiertas.

Integrantes destacados de su planilla:

• Presidente: Felipe Velázquez Gutiérrez

• Secretaria General: Rocío Sánchez de la Vega

• Otros miembros del Comité Directivo Estatal:

• Aleli Espinoza Guevara

• Gabriel Oswaldo Jiménez López

• María Guadalupe Leal Rodríguez

• Fernando Sarur Hernández

• María Leonor Popócatl Gutiérrez

• Alain Muñoz López

• María Isabel Romero Fuentes

• Integrantes de la Comisión Permanente:

• Fernanda Huerta López

• Ricardo Reyes Hidalgo

• Dora María González Mateos

• Jaime Macip Gally

• María del Carmen Quirós Presa

• Aarón Morales Díaz